Alcalá de Henares, el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con más viviendas turísticas: así le afecta la nueva normativa

En los últimos años, los vecinos de las ciudades españolas han mostrado su preocupación por la llegada de las viviendas de uso turístico. Alcalá de Henares no se queda atrás, su cercanía con Madrid y sus propios atractivos para turistas han ayudado a la extensión de este tipo de alojamientos, hasta convertirla en la segunda localidad con más oferta. Ahora, la Comunidad de Madrid presenta una actualización del decreto que regula estos alojamientos.

Alcalá de Henares, el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con más viviendas turísticas

Alcalá de Henares será uno de los municipios a los que más afectan las modificaciones de la Comunidad de Madrid para las viviendas turísticas. Según han trasladado fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a Europa Press, la novedad que más destaca es que este tipo de viviendas tienen que tener un contenido mínimo. Es decir, para que se alquilen deben contar con ropa de cama, baño y mesa, así como vajilla, cubertería, cristalería y utensilios de cocina, para que los inquilinos tengan una estancia de calidad.

Es la primera vez que se va a regular el tamaño de las viviendas y la ocupación máxima que puede haber. Será materia de los ayuntamientos de cada localidad decidir sobre si hay zonas de la ciudad en la que no se puede instalar, suele ocurrir en zonas de gran patrimonio, como el Casco Histórico, o el máximo de alojamientos de este tipo que puede haber en cada municipio.

Otras medidas de los cambios en la normativa es que el máximo es de cuatro personas para viviendas de entre 25,5 y 40 metros cuadrados, en dos habitaciones, y de dos personas más por habitación adicional. La superficie mínima es de 12 m2 útiles por habitación. Además, estará prohibido dedicar a esta actividad una vivienda de protección oficial (VPO) y es obligatorio contar con un certificado de idoneidad.

Barcelona 28/2/2026 Pisos turisticos, Unos turistas esperan con sus maletas delante de un piso turistico en la calle Industia de Barcelona Foto: Imma Coy / EPC_EXTERNAS

Alcalá de Henares es el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con más plazas de viviendas turísticas. Aunque el 73% de los alojamientos sigue siendo en hoteles, cada vez son más las personas que apuestan por esta opción.

Según el estudio ‘Atlas de contribución municipal del turismo en España’ de Exceltur, Alcalá de Henares es el segundo municipio con más plazas de alojamiento en pisos turísticos de la región, con 900, solo por detrás de Madrid, con 67.500. Este tipo de alojamiento ha crecido mucho en la ciudad desde 2022, con una subida del 41,%.

Las 2.856 plazas restantes de alojamientos turísticos en la localidad se dividen entre hoteles, campings o turismo rural. Las plazas en hoteles han bajado un 1,1%.

Una vivienda de uso turístico es un inmueble residencial amueblado y equipado que se alquila de forma temporal (menos de 30 días) a turistas, gestionado por particulares. A diferencia de los hoteles, son pisos o casas corrientes en edificios residenciales, tienen que cumplir con las normativas autonómicas, licencias y registro obligatorio.

En Alcalá, para instalar estos alojamientos, es necesario que los estatutos de esa comunidad de vecinos refleje que sus pisos se pueden utilizar para ese uso. Las personas que quieran alquilar su vivienda para este uso deben contar con la inscripción obligatoria en el Registro de Empresas Turísticas. En la web de la Comunidad de Madrid está todo el proceso.

Las nuevas medidas de la Comunidad de Madrid explican que ahora la responsabilidad recae en el explotador del alojamiento, no en el propietario. De momento, los alcalaínos no tiene restricciones de zonas para estas viviendas.