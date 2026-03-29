Un andero de Alcalá de Henares explica cómo es procesionar: "Son 1.000 kilos, pero cuando se lleva con fe no pesa"

La Semana Santa de Alcalá de Henares no solo se vive desde la calle, donde sus vecinos la viven con sentimiento e intensidad; también se siente desde dentro, bajo los pasos, donde el esfuerzo físico no pesa en absoluto cuando se lleva con devoción y fe. Pedro Fernández lo sabe bien. Lleva desde 1998 formando parte de la Cofradía de la Columna, de la que además fue capataz durante siete años, entre 2015 y 2022, y hoy continúa como andero (aquellos que cargan los pasos por los laterales con los hombros).

Su hermandad, fundada en 1988 y con unos 440 hermanos, saca dos pasos: la Virgen y el Cristo de la Columna. Pedro participa en este último, un imponente trono de unos 1.000 kilos que es portado por 36 hermanos.

Esta procesión del Miércoles Santo recorre aproximadamente un kilómetro por el centro de la ciudad, pero se alarga durante unas cuatro horas y media. Un recorrido corto en distancia, pero intenso en emoción. "Tenemos algunos relevos, pero la mayoría somos los mismos", nos cuenta.

Empiezan con los ensayos después de Reyes Magos

La preparación comienza tras las Navidades, con ensayos semanales que reproducen el tiempo real de la procesión.

El esfuerzo es evidente. Pedro lo describe sin rodeos: "A nosotros lo que más nos duele son los hombros". En su caso, además, va dentro del paso, en la zona conocida como la mesa de patero, lo que añade dificultad. También utilizan rodilleras, ya que el inicio se hace "a gatas". Sin embargo, hay algo que lo cambia todo: la fe. Gracias a ella, como nos cuenta Pedro, el paso deja de pesar. "Cuando se lleva con fe, no pesa", afirma.

Para Pedro, el momento más especial es el silencio interior: "Ir debajo, cerrar los ojos y dar gracias por todo lo que has tenido durante el año". La Semana Santa complutense tiene para él un significado especial. Aunque es natural de Mérida, lleva toda la vida en Alcalá y lo tiene claro: "Ser alcalaíno es un sentimiento, y se refleja perfectamente en su Semana Santa". Destaca el ambiente, la forma de procesionar y el recogimiento que se vive en la ciudad.

Antes de cada salida, hay también un ritual íntimo y con sentimiento que no se ve desde fuera. "Nos encomendamos al Señor y a la Virgen, para que nos den fuerzas durante todo el recorrido y para dar gracias por lo vivido". Un gesto sencillo, pero que resume el espíritu de quienes cargan con el peso… y con la fe.

Y tanto Pedro como el resto de hermanos -y vecinos de Alcalá- cuentan los días para volver a ver al Cristo de la Columna procesionar por la ciudad complutense.