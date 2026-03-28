¿Es la Semana Santa de Alcalá de Henares la mejor de toda la Comunidad de Madrid? Los argumentos que lo afirman

Durante la Semana Santa, Alcalá de Henares se convierte en el epicentro de la Comunidad de Madrid. Al menos es uno de los puntos más relevantes por los amantes del cofrade.

Su origen data del siglo XVI, se perdieron muchas imágenes durante la Guerra Civil, pero ello no ha impedido que desde hace varias décadas arrancara con más fuerza para colocarse como la más destacada de la Comunidad, junto con la de Madrid capital. La de Alcalá cuenta en la actualidad con 10 cofradías, 15 procesiones y 26 pasos.

El año pasado reunió a 419.000 personas y desde este Domingo de Ramos sus calles se volverán a llenar de decenas de miles de turistas que desean disfrutar de su cultura y de las mejores imágenes. Y es, junto a la Semana Cervantina y Don Juan de Alcalá, el otro evento de la ciudad que goza del honor de ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, y en este 2026 volverá a demostrar por qué.

Aunque una de las grandes penas que recorre al vecino de la ciudad complutense durante este año es que en este 2026 no habrá Madrugá. El Cristo de la Agonía, paso habitual y único de la Madrugá, este año no saldrá debido al "vacío de poder existente", afirmó el obispado. Hubo varios intentos para que hubiera alguna candidatura, pero no han llegado a buen puerto. Y es una gran pérdida para toda la ciudad.

Más turistas en Semana Santa que durante el Mercado Cervantino

Puede parecer sorprendente, pero la Semana Santa de Alcalá es ya la festividad que más turistas reúne. Cada año enamora más y fruto de ello el año pasado vinieron, según cifras del ayuntamiento, un total de 419.000 turistas, alcanzando el pico máximo el jueves, con 58.954 personas. Y esto le coloca como la fiesta más visitada, superando incluso al Mercado Cervantino, que en el pasado 2025 reunió a 367.000 personas. Y este año esperan desde el consistorio superar estas grandes cifras.

10 cofradías, 15 procesiones y 26 pasos en Alcalá de Henares / Pilar Navío

El turismo que recibe la ciudad también se mide en la ocupación hotelera, que ya van notando las fechas. Dependiendo del año y de cada hotel, suelen estar ocupados durante la Semana Santa "entre un 70 y un 80 %". Desde el Hotel Parador confiesan que "actualmente sí nos queda mucho hueco, pero también porque muchos suelen reservar los últimos días". Desde Evenia Alcalá Boutique explican que "ahora mismo tendremos un 60 % de las habitaciones ocupadas, y esperamos a llegar al 70 %. Lo que sucede es que muchos vienen, pero no duermen en Alcalá". Desde Hotel El Bedel, ubicado en pleno centro (plaza de San Diego) afirman que "llevaremos un 40 % de ocupación, pero esperamos llegar al 100 % como ha sucedido en años anteriores".

El arraigo de los nuevos alcalaínos es clave

La Semana Santa de Alcalá es cada vez más visitada, y el sentimiento que le pone la ciudad es una de las claves. El historiador José Carlos Canalda nos explica que "en los años 60 entre el autoritarismo, desarrollismo que provocó que los vecinos se fueran de vacaciones y el boom de la inmigración a nuestra ciudad hizo que la mayoría no sintieran la tradición de Alcalá como suya", pero ahora están creciendo algunas de las primeras generaciones alcalaínas, y ya lo sienten como algo suyo, de su identidad. Y esto está siendo clave para su crecimiento.

Algunas curiosidades de la Semana Santa complutense