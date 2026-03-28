ORIGEN EN EL SIGLO XVI
¿Es la Semana Santa de Alcalá de Henares la mejor de toda la Comunidad de Madrid? Los argumentos que lo afirman
El año pasado reunió hasta 419.000 turistas durante todas las celebraciones cofrades
Durante la Semana Santa, Alcalá de Henares se convierte en el epicentro de la Comunidad de Madrid. Al menos es uno de los puntos más relevantes por los amantes del cofrade.
Su origen data del siglo XVI, se perdieron muchas imágenes durante la Guerra Civil, pero ello no ha impedido que desde hace varias décadas arrancara con más fuerza para colocarse como la más destacada de la Comunidad, junto con la de Madrid capital. La de Alcalá cuenta en la actualidad con 10 cofradías, 15 procesiones y 26 pasos.
El año pasado reunió a 419.000 personas y desde este Domingo de Ramos sus calles se volverán a llenar de decenas de miles de turistas que desean disfrutar de su cultura y de las mejores imágenes. Y es, junto a la Semana Cervantina y Don Juan de Alcalá, el otro evento de la ciudad que goza del honor de ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, y en este 2026 volverá a demostrar por qué.
Aunque una de las grandes penas que recorre al vecino de la ciudad complutense durante este año es que en este 2026 no habrá Madrugá. El Cristo de la Agonía, paso habitual y único de la Madrugá, este año no saldrá debido al "vacío de poder existente", afirmó el obispado. Hubo varios intentos para que hubiera alguna candidatura, pero no han llegado a buen puerto. Y es una gran pérdida para toda la ciudad.
Más turistas en Semana Santa que durante el Mercado Cervantino
Puede parecer sorprendente, pero la Semana Santa de Alcalá es ya la festividad que más turistas reúne. Cada año enamora más y fruto de ello el año pasado vinieron, según cifras del ayuntamiento, un total de 419.000 turistas, alcanzando el pico máximo el jueves, con 58.954 personas. Y esto le coloca como la fiesta más visitada, superando incluso al Mercado Cervantino, que en el pasado 2025 reunió a 367.000 personas. Y este año esperan desde el consistorio superar estas grandes cifras.
El turismo que recibe la ciudad también se mide en la ocupación hotelera, que ya van notando las fechas. Dependiendo del año y de cada hotel, suelen estar ocupados durante la Semana Santa "entre un 70 y un 80 %". Desde el Hotel Parador confiesan que "actualmente sí nos queda mucho hueco, pero también porque muchos suelen reservar los últimos días". Desde Evenia Alcalá Boutique explican que "ahora mismo tendremos un 60 % de las habitaciones ocupadas, y esperamos a llegar al 70 %. Lo que sucede es que muchos vienen, pero no duermen en Alcalá". Desde Hotel El Bedel, ubicado en pleno centro (plaza de San Diego) afirman que "llevaremos un 40 % de ocupación, pero esperamos llegar al 100 % como ha sucedido en años anteriores".
El arraigo de los nuevos alcalaínos es clave
La Semana Santa de Alcalá es cada vez más visitada, y el sentimiento que le pone la ciudad es una de las claves. El historiador José Carlos Canalda nos explica que "en los años 60 entre el autoritarismo, desarrollismo que provocó que los vecinos se fueran de vacaciones y el boom de la inmigración a nuestra ciudad hizo que la mayoría no sintieran la tradición de Alcalá como suya", pero ahora están creciendo algunas de las primeras generaciones alcalaínas, y ya lo sienten como algo suyo, de su identidad. Y esto está siendo clave para su crecimiento.
Algunas curiosidades de la Semana Santa complutense
- ¿Qué representa el traje del Cristo de los Doctrinos? Reproduce el de los antiguos estudiantes de la universidad de Alcalá, consistente en sayón negro, gola y puñetas de puntilla blanca, beca roja y birrete negro con borla roja.
- La Hermandad del Cristo de la Columna, ¡surgió de peñas festivas! La cofradía surgió de la iniciativa de jóvenes integrantes de diversas peñas festivas de Alcalá, quienes decidieron portar la imagen del Cristo sobre sus hombros.
- La Parroquia de Santiago Apóstol no siempre estuvo en la calle Torrelaguna. "Estuvo en la esquina de calle Santiago, pero era muy secundaria y la demolieron en 1965, y en 1970 crearon la nueva, la actual", nos explica Canalda.
- ¿Sabes cuáles son las únicas imágenes que se salvaron durante la Guerra Civil y que hoy siguen saliendo en Semana Santa? Únicamente dos: el Cristo de los Doctrinos y el Cristo Yacente, que está en la Iglesia de las Dominicas.
- En Alcalá hubo una procesión general. "Alrededor de los años 60 el abad dijo de celebrar una Semana Santa en la que salieran todos los pasos juntos, uno detrás de otro... Y esto mató un poco a la Semana Santa de Alcalá", explica.
- Pero hubo una cofradía que se resistió a la procesión general... Y fue la del Santo Entierro, "pero les tiraron de las orejas y finalmente tuvieron que hacerlo. No quedaba otra", afirma.
- La Parroquia de Santa María estaba antes en la Plaza de Cervantes, pero fueron quemadas durante la Guerra. Esta hizo perder muchas imágenes a la Semana Santa de la ciudad complutense, pero se ha recuperado con grandes imágenes.
- José Macías ha sido uno de los grandes luchadores de nuestra Semana Santa. Fue concejal del ayuntamiento y "siempre le dio mucha pena el bajón de esta fiesta aquí, y fomentó la creación del Cristo de la Esperanza y Trabajos".
- Jesús Despojado estrena nueva sede litúrgica. Desde este año se encuentran en la Iglesia de las Juanas (Convento de San Juan de la Penitencia), ubicada en la vía Complutense, número 32. ¡Que no se le escape a ningún despistado!
- ¡No todas salen por el centro! El historiador explica que pasa muy desapercibido en la ciudad, pero la Parroquia de San Marcos saca su crucifijo por el barrio de Venecia y la Parroquia de Santiago Apóstol hace lo propio en el barrio de Juan de Austria. Aunque los sacan año sí y año no, y este año no toca. Tocará esperar al próximo 2027.
- ¡Aquí nunca se ha indultado a ningún preso como en Málaga! "Siempre se ha corrido la voz de que el Cristo de los Doctrinos, que pasaba por la cárcel, los presos le cantaban y se indultaba a uno de ellos. Pero esto nunca ha sucedido. Simplemente les cantaban. Eso sí ocurría, pero en Málaga", cuenta.
- El Cristo de la Agonía anterior pudo ser obra de Pedro de Mena. Fue un escultor del barroco español, fallecido en 1688, y que se dedicó a la realización de imaginería religiosa, oficio al que también se había dedicado su padre. Lamentablemente, su obra se perdió en la Guerra Civil a base de "hachazos", aunque su autoría no está demostrada.
- El Cristo de la Esperanza y el Trabajo vino de Zaragoza. Constituida en 1995 sin antecedentes previos; aunque su imagen titular es antigua -probablemente del siglo XVIII-, no llegó a Alcalá hasta después de la Guerra Civil, "procedente de un convento desaparecido de Calatayud", explican desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Llegó a haber más de 50 cofradías. En 1770 había 53 cofradías y en 1902 unas 57, aunque muchas no estaban activas. Esto se conoce gracias a un documento fechado de aquella época, la ‘Encuesta General del Conde de Aranda’.
- La ingeniosa idea que salvó al Cristo Yacente de las Bernardas. Durante la Guerra Civil, en la que masacraron casi todas las imágenes, vistieron al Cristo de miliciano, y pasó desapercibido afortunadamente. Aunque este no sale en Semana Santa.
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