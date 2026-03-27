La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: "No lo sabíamos, pero siempre emociona"

El Tour del Talento volvió a poner a Alcalá de Henares en el punto de mira. En especial en el pasado jueves, con la visita incluida de S. M. el Rey Felipe VI al IES Antonio Machado. Tal y como estaba previsto, llegó a las 17 de la tarde en la que fue la tercera jornada del Tour de Talento, que se celebra en la Alcalá desde el pasado lunes.

Y, lejos de grandes masas esperando a su majestad como ocurrió en el pasado Premio Cervantes, tan solo alrededor de unas 30 personas le esperaron entusiasmados. Lejos de ser por la hora ni por desgana, la mayoría contaron a este diario que "no sabíamos que venía".

Otros, como Mario, vecino de los alrededores, explicó que "sí me enteré por la radio y por eso he venido. Siempre genera curiosidad y es bonito que el rey visite Alcalá".

Pero la tónica dominante, como en el caso de la pareja alcalaína formada por Elena y Lucas, fue de desconocimiento total: "No sabíamos qué pasaba, pero como estaba lleno de policía hemos preguntado y nos han dicho que venía el rey, y ya nos hemos quedado".

El rey en su llegada al Tour del Talento / Casa Real / Tour del Talento

Yo sí me enteré hace una hora y he venido, porque siempre emociona, aunque no pueda saludarnos Marina — Vecina de Alcalá de Henares

A su llegada, algún tímido grito de "ahí está el rey", que presidió esta tercera jornada del Tour del Talento que ha vuelto a poner a la ciudad cervantina en el punto de mira de jóvenes promesas del país.

Y, a pesar de que el rey Felipe VI no se pudo detener a saludar a los vecinos de Alcalá, estos se fueron satisfechos y emocionados de haber visto al rey de cerca, aunque fuera desde el coche oficial. En la fotogalería situada abajo se pueden ver algunas de las fotos y saludos de Felipe VI en la tarde de ayer.

Su última visita fue por el Premio Cervantes, y la reina Letizia lo hizo a mediados de este mes

La última visita del rey Felipe VI a Alcalá de Henares tuvo lugar con motivo de la entrega del Premio Cervantes, celebrada el 23 de abril, Día del Libro.

En aquella ocasión, la Plaza de San Diego se llenó de vecinos que, entre aplausos y vítores, recibieron a los reyes, mostrando el cariño habitual de la ciudad hacia la Casa Real.

La Plaza de San Diego se llenó "hasta la bandera" en el pasado Premio Cervantes, con la presencia de los Reyes incluida / Juan Luis Martín

Eso sí, la reina Letizia estuvo el pasado 12 de marzo en la ciudad complutense, que clausuró la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional, organizado por Radio Televisión Española y la Universidad de Alcalá

¿Qué es el Tour del Talento?

El Tour del Talento es una gira anual que recorre cinco ciudades con más de 250 actividades dirigidas a los jóvenes, a través de las cuales podrán construir su futuro profesional, conectar con oportunidades de crecimiento personal y, al mismo tiempo, potenciar aquello que los hace únicos: su talento.

En el caso de Alcalá de Henares se han desplegado más de cincuenta actividades dirigidas a los jóvenes, estructuradas en torno a seis grandes ejes: el impulso al talento, la orientación y la empleabilidad; la educación, la gestión emocional y los valores; la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial; la cultura, la creatividad y las artes; el deporte como herramienta para la transmisión de valores; y el impacto social y el compromiso con el territorio.

La ganadora del Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en la categoría de "CreaEmpresa" fue Mercedes Bidart (Argentina, 1992) y en la categoría de investigación fue José Eduardo Méndez Delgado (México, 1994).

La presente edición del Tour comenzó a principios de marzo en Sant Boi de Llobregat y Baix Llobregat y continuó a finales de mes en Huesca, con la participación de más de 21.000 asistentes, en su mayoría jóvenes. Tras pasar por Alcalá de Henares, hará parada en Granada (del 27 al 30 de abril) y Murcia (del 25 al 29 de mayo), donde pondrá punto final a esta edición.