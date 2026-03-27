Las torrijas más originales de Madrid están en Alcalá: con forma de donut e inspiradas en el hornazo

Pocas cosas hay más típicas de la Semana Santa que las torrijas. Este dulce es el segundo más vendido cada año en España, solo por detrás del Roscón de Reyes. Teniendo en cuenta que es el postre más antiguo de nuestra gastronomía, procedente de la época romana, cada vez son más las personas que intentan sorprender y Alcalá de Henares ha ganado esta semana el premio a la Torrija más Innovadora de la Comunidad de Madrid.

La torrija más innovadora de Madrid se hace en Alcalá de Henares

La torrija más innovadora de la Comunidad de Madrid es una idea elaborada por el chef de Alcalá de Henares Iván Plademunt. Consiste en hacer este dulce, con todos los ingredientes de este postre, pero con forma de donut: la torridonut.

Esta creación se podrá probar en Plademunt, el restaurante imaginario. La definen como: "Una torrija para disfrutar con los dedos, recordando los donuts de nuestra infancia, pero con la cremosidad y aromas de una miga mojada en leche". Además, muy fiel a la tradición alcalaína, porque está inspirada en su famoso hornazo.

Iván Plademunt, chef de Alcalá de Henares, presenta su torrija en forma de donut / Plademunt

El hornazo alcalaíno destaca por su masa fina y dulce, como la de la mona. En Alcalá de Henares es tradición tomarlo en la Pascua, se trata de un bollo dulce y redondo, que lleva encima huevos cocidos sobre los que se coloca una fina tira de masa en forma de cruz. Esta torrija innovadora con la masa del hornazo une las dos costumbres en una sola para un resultado que homenajea a la ciudad.

Muchos se preguntarán por qué es buena idea hacer una torrija con esta peculiar forma. Desde el restaurante Plademunt explicaron que así se puede comer con las manos, disfrutándola al máximo, pero manteniendo el sabor de siempre que es lo que más gusta. Además, es una oportunidad para homenajear a la ciudad y sus tradiciones, gracias a la incorporación del hornazo en la receta.

La elaboración de este dulce no es sencilla. Cuando consiguió el reconocimiento a la receta más innovadora de la Comunidad de Madrid, Iván Plademunt explicó que fue un trabajo de más de 40 horas para conseguir este resultado. La mayor parte del tiempo se invierte en conseguir esa masa típica del hornazo, mezclando harina, levadura, azúcar, mantequilla, huevos y lecha, para después darle la forma de donut.

Tras freírlas, se le inyecta leche infusionada durante cuatro horas a 80 grados con azúcar, canela, naranja y limón. Se deja reposar 12 horas más y después, se reboza en azúcar con canela

La torridonut de Alcalá de Henares tiene un proceso de elaboración de 40 horas / Plademunt

No es la primera vez que este conocido chef de Alcalá se lleva un título así. Ya en el año 2024, ganó el premio Mejor Torrija Tradicional de la Comunidad de Madrid, una elaboración que se hacía con un pan brioche especial, aceite afrutado y anís dulce. Ahora, quiso probar suerte en la versión innovadora y fue todo un éxito.

Los vecinos que quieran seguir celebrando la gastronomía de la localidad, tienen una cita muy importante por delante. Alcalá de Henares acogerá el próximo 6 de abril de 2026 una nueva edición del tradicional Hornazo Alcalaíno, una cita que tendrá lugar en la explanada ermita de la Virgen del Val, entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un inmejorable ambiente al aire libre, pensado para todas las edades. El encuentro consistirá en el reparto de una merienda típica compuesta por hornazo alcalaíno. Estará hecho por el propio Iván Plademunt, con chocolate caliente y dulce, recuperando así una de las costumbres más arraigadas de la ciudad.