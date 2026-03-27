Semana Santa 2026 en Alcalá de Henares: la AEMET confirma si hará buen tiempo o si lloverá

La Semana Santa, una de las celebraciones más esperadas el año en España, ya se respira en la capital. Su llegada abre la puerta a una semana en la que se respira tradición, cultura y devoción en todo el país. En ciudades como Alcalá de Henares esta celebración adquiere un carácter aún más especial, atrayendo tanto a locales como a visitantes.

Más allá de su significado religioso, la Semana Santa también es un momento clave en el calendario social y turístico de cada ciudad. En este contexto, la previsión meteorológica se convierte en un factor importante que puede influir en el desarrollo de los actos y planes de quienes esperan con ilusión estos días.

¿Lloverá en Alcalá de Henares durante la Semana Santa?

Ya sea para quienes quieren disfrutar o participar en las procesiones, o para aquello que quieren hacer una escapada primaveral para descansar del ajetreado ritmo del día a día, el tiempo marcará su plan de acción. Y, entre los factores que más puede provocar cambios en los planes destaca uno: la lluvia.

Pues hay buenas noticias. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), todo apunta a una Semana Santa de buen tiempo en Alcalá. La predicción general apunta a una semana con cielos despejados y temperaturas altas, siendo el Domingo de Ramos el día que sufrirá una ligera bajada en los termómetros.

Por lo tanto, la lluvia no será un factor que influirá durante los próximos días. Eso sí, habrá que tener cuidado con el viento. La AEMET ha activado el aviso amarillo en algunas zonas de Madrid por viento de componente norte, con rachas que se estima que alcancen los 80 kilómetros por hora.

Temperaturas en ascenso en Alcalá de Henares

La próxima semana será una de esas en las que se confirma la llegada de la primavera. Las previsiones térmicas reflejan un cierto contraste, con grandes diferencias entre mínimas y máximas, que se irán acercando conforme pasen los días. Por ejemplo, para el lunes 30 de marzo se espera una mínima de dos grados por una máxima de hasta 19º C.

Temperatura en Alcalá de Henares para la Semana Santa / AEMET

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, estas diferencias irán disminuyendo con el paso de los días, aumentando a su vez la máxima. El martes la mínima será de 9º C y la máxima de 21º C. Se espera que el día más caluroso de la semana sea el Jueves Santo, con máximas de 24º C.

Por su parte, el día más frío será el Domingo de Ramos, cuando la máxima será de hasta nueve grados menos. Además, durante domingo y lunes se podrán apreciar cielos nubosos en Alcalá de Henares, con nulo riesgo de precipitaciones.

Una Fiesta de Interés Turístico Nacional

Por lo tanto, la meteorología no arruinará la Semana Santa de Alcalá de Henares, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2019. Este año contará, en total, con trece procesiones y el Vía Crucis de la Magistral.

Las procesiones arrancan hoy mismo, Viernes de Dolores, con la organizada por la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias.