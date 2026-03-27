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SEMANA SANTA 2026

Semana Santa en Alcalá: horario y recorrido de la procesión que sale el Viernes de Dolores

La Semana Santa de Alcalá de Henares, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, contará con trece procesiones y el Vía Crucis de la Magistral

Programación de la Semana Santa de Alcalá de Henares para el Viernes de Dolores

Programación de la Semana Santa de Alcalá de Henares para el Viernes de Dolores / EPE

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Trece procesiones y el Vía Crucis de la Magistral centrarán los días grandes de la Semana Santa 2026 de Alcalá de Henares, cuyo pregón corrió a cargo del rector del Seminario Menor, Luis Eduardo Morona. El eclecticismo y la diversidad han quedado plasmados, un año más, en la agenda de un acontecimiento que en nuestra ciudad aúna el fervor religioso, las tradiciones populares y la cultura de la Pasión complutense, que cuenta desde 2019 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La música es, un año más, uno de los ingredientes fundamentales de esta Semana Santa, pues el programa se ha ampliado hasta conformar un ciclo con cerca de una veintena de eventos de música coral y cofrade, a cargo de agrupaciones alcalaínas y también foráneas. Según calcula el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, "cerca de 4.000 vecinos de todos los barrios y distritos de la ciudad, de todas las edades, de todas las procedencias y de todas las ocupaciones" viven en primera persona la Semana Santa de la ciudad.

Aunque la programación comenzó hace unas semanas, como la exposición del III Concurso de Carteles de Semana Santa que se inauguró el 21 de marzo y estará abierto al público hasta el 5 de abril, y que tiene como escenario la Capilla del Oidor y que está acompañada este año también con los dioramas de la pasión diseñados por la Asociación Complutense de Belenistas. Aunque, sin duda, los viacrucis, cultos y traslados solemnes y exposiciones de imágenes en los principales templos de la ciudad serán los grandes protagonistas.

Procesión Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados, María Santísima de las Angustias y el Señor de la Divina Misericordia en las Negaciones de San Pedro

Procesión Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados, María Santísima de las Angustias y el Señor de la Divina Misericordia en las Negaciones de San Pedro / EPE

Programación del Viernes de Dolores en Alcalá de Henares

Este Viernes de Dolores, arrancan los días grandes de la Semana Santa de Alcalá de Henares con el protagonismo de nueve cofradías penitenciales, que llevarán a cargo trece recorridos procesionales por las principales calles y plazas del Centro Histórico. Se incluye entre ellos la procesión por la Residencia de Mayores ‘Francisco de Vitoria’ del Martes Santo, que se recuperó el pasado año tras su suspensión durante la pandemia.

Hoy, 27 de marzo por la tarde, se celebrará la primera procesión, organizada por la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias.

Recorrido

Catedral Magistral de los Santos Niños - Plaza de los Santos Niños - C/ Escritorios - C/ Carmen Calzado - C/ Escuelas - Plaza Mercado - C/ Cervantes - C/ Mayor - C/ Imagen - C/ Santiago - Plaza de Palacio - Plaza del Padre Lecanda - C/ San Felipe Neri - Plaza de los Santos Niños - Catedral Magistral de los Santos Niños.

Durante el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y el Trabajo y Nuestra Señora de la Misericordia organiza este viernes 27 y sábado 28 de marzo la exposición y veneración de sus imágenes en La Pasión de Alcalá.

El horario de visitas será:

  • Viernes 27: de 17:00 a 21:00 h
  • Sábado 28: de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

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Tendrá lugar en el Convento de San Bernardo, Plaza de las Bernardas, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de acercarse a estas veneradas imágenes en un ambiente de recogimiento y tradición. El Domingo de Ramos, 29 de marzo, la jornada comenzará por la mañana con el tradicional recorrido de la Borriquilla, que este año corre a cargo de la Cofradía de la Columna, seguido de la bendición de las palmas en el patio de Armas del Palacio Arzobispal. Por la tarde, la Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Paz y Esperanza, junto a San Juan Evangelista, realizará su estación de penitencia.

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