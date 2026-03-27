AL FRENTE HASTA 2032
Las ocho promesas de Carmelo García, el nuevo rector de la UAH: nuevos grados y enseñanza sobre la IA
Además, recientemente anunció el equipo directivo que le acompañará durante estos seis años de mandato
Cerca de un mes desde que Carmelo García ganase las elecciones al rectorado de la UAH, con un contundente 57,59 % de los votos, y ya siente la responsabilidad de su nuevo cargo. La CRónica de Alcalá se cita con él y su cara refleja el cansancio normal de los primeros días, pero también el rostro de quien sabe el gran reto que tiene durante los próximos seis años.
Y nos cuenta cómo lo está viviendo, sus principales retos de cara al curso que viene... e incluso conocemos su lado más personal, a Carmelo como persona.
"Tengo que responder a las expectativas"
No lo duda. El haber conseguido un resultado tan amplio le obliga "a estar a la altura. Estas primeras semanas están siendo de muchas reuniones, invitaciones... voy tomándole el pulso", afirma.
Cree que gran parte de su éxito en las elecciones fue "la cercanía", y es esta misma la que quiere que sea una de las claves hasta 2032: "Ser cercano a todo el alumnado y personal, escucharles, porque ellos son los que observan los problemas que tenemos en el día a día". Y sus dos lemas para gobernar son "gobernar escuchando" y "mirar hacia dentro para brillar fuera".
Carmelo nos da hasta ocho promesas y sus ocho primeros pasos, pero sobre todo quiere que el alumno de la UAH sea diferencial y salga con "espíritu crítico".
Los primeros pasos y promesas de Carmelo al frente de la Universidad de Alcalá
Seis años dan para mucho, y Carmelo García quiere estar a la altura de la institución a la que ahora representa. Y sus primeros ocho pasos serán:
- Revisión de edificios pertenecientes a la Universidad
- Creación de campus externo de alojamientos universitarios
- Reforzar la relación con la Comunidad de Madrid
- Reforma (obras) del actual campus externo
- Nuevos grados: Arquitectura de interiores (Torrejón) y quieren Derecho
- Enseñanza sobre IA (26/27). Los alumnos aprenderán sobre inteligencia artificial
- Potenciar las diferentes líneas de investigación de la Universidad de Alcalá
- Recuperar el espíritu crítico: "Que los alumnos tengan espíritu humanista y universitario"
Y sus ocho promesas, tal y como confesó a este diario antes de las elecciones, son:
- Plan de formación en Humanidades para los estudiantes de la UAH
- Cercanía y transformación digital. Más agilidad burocrática
- Atender necesidades reales de los alumnos y personal "escuchando"
- Ampliar la internacionalización con más universidades
- Reconocimiento del esfuerzo del Personal Docente e Investigador (PDI)
- Plan de salud mental y cuidado. "Queremos partir de la prevención"
- Nuevo modelo de gobernanza para ser más ágiles
- Dotación del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) mediante revisiones de trabajo cada dos años
Así es el lado 'humano' de Carmelo
- Nació en Guadalajara, y pasó su infancia en Cogolludo (574 habitantes)
- Vive en Cabanillas del Campo (Guadalajara)
- Hijos: tres, 2 niños y 1 niña
- Pasiones: leer y ver cine
- Libro favorito ‘Campos de Castilla’
- Película ‘La vida es bella’
- Afición: es muy, muy futbolero: madridista… y su jugador favorito Toni Kroos
- Comida favorita: tortilla de patatas
- ¿Un sueño? "Vivir en un mundo con reglas"
- Rincón favorito: la plaza de los Doctrinos en Alcalá
- Bar favorito: Mesa12
- ¿Buen o mal estudiante? Bueno
- Para él, Alcalá es... "vida"
- Y la UAH… "un ascensor social"
Su equipo directivo que le acompañará
El catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa presentó el pasado míercoles su equipo de dirección, que estará formado por las siguientes personas:
- Jesús Ureña Ureña, vicerrector de Transformación Digital
- Antonio Jiménez Ruiz, vicerrector de Estrategia y Calidad
- Javier de la Mata de la Mata, vicerrector de Investigación y Transferencia
- Sebastián Sánchez Prieto, vicerrector de Personal Docente e Investigador
- Esperanza Gutiérrez Redomero, vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura
- Eva Senra Díaz, vicerrectora de Estudiantes, Vida Saludable y Campus de Torrejón
- Silvia Giralt Escobar, vicerrectora de Asuntos Económicos e Infraestructuras
- Mª Lourdes Jiménez Rodríguez, vicerrectora de Enseñanzas Propias, Empleabilidad y Relaciones con Empresas
- Francisco Javier Acevedo Rodríguez, vicerrector de Estudios Oficiales
- Héctor del Castillo Fernández, vicerrector de Coordinación, Innovación Docente y Formación del Profesorado
- Lorena Beatriz Silos Ribas, vicerrectora de Internacionalización
- Jesús del Olmo Alonso, vicerrector de Campus de Guadalajara
- Belén Marina Jalvo, Secretaria General
- Carmen Figueroa Navarro, gerente
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