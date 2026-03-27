Las ocho promesas de Carmelo García, el nuevo rector de la UAH: nuevos grados y enseñanza sobre la IA

Cerca de un mes desde que Carmelo García ganase las elecciones al rectorado de la UAH, con un contundente 57,59 % de los votos, y ya siente la responsabilidad de su nuevo cargo. La CRónica de Alcalá se cita con él y su cara refleja el cansancio normal de los primeros días, pero también el rostro de quien sabe el gran reto que tiene durante los próximos seis años.

Y nos cuenta cómo lo está viviendo, sus principales retos de cara al curso que viene... e incluso conocemos su lado más personal, a Carmelo como persona.

"Tengo que responder a las expectativas"

No lo duda. El haber conseguido un resultado tan amplio le obliga "a estar a la altura. Estas primeras semanas están siendo de muchas reuniones, invitaciones... voy tomándole el pulso", afirma.

Cree que gran parte de su éxito en las elecciones fue "la cercanía", y es esta misma la que quiere que sea una de las claves hasta 2032: "Ser cercano a todo el alumnado y personal, escucharles, porque ellos son los que observan los problemas que tenemos en el día a día". Y sus dos lemas para gobernar son "gobernar escuchando" y "mirar hacia dentro para brillar fuera".

Carmelo nos da hasta ocho promesas y sus ocho primeros pasos, pero sobre todo quiere que el alumno de la UAH sea diferencial y salga con "espíritu crítico".

Los primeros pasos y promesas de Carmelo al frente de la Universidad de Alcalá

Seis años dan para mucho, y Carmelo García quiere estar a la altura de la institución a la que ahora representa. Y sus primeros ocho pasos serán:

Revisión de edificios pertenecientes a la Universidad Creación de campus externo de alojamientos universitarios Reforzar la relación con la Comunidad de Madrid Reforma (obras) del actual campus externo Nuevos grados: Arquitectura de interiores (Torrejón) y quieren Derecho Enseñanza sobre IA (26/27). Los alumnos aprenderán sobre inteligencia artificial Potenciar las diferentes líneas de investigación de la Universidad de Alcalá Recuperar el espíritu crítico: "Que los alumnos tengan espíritu humanista y universitario"

Y sus ocho promesas, tal y como confesó a este diario antes de las elecciones, son:

Plan de formación en Humanidades para los estudiantes de la UAH Cercanía y transformación digital. Más agilidad burocrática Atender necesidades reales de los alumnos y personal "escuchando" Ampliar la internacionalización con más universidades Reconocimiento del esfuerzo del Personal Docente e Investigador (PDI) Plan de salud mental y cuidado. "Queremos partir de la prevención" Nuevo modelo de gobernanza para ser más ágiles Dotación del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) mediante revisiones de trabajo cada dos años

Así es el lado 'humano' de Carmelo Nació en Guadalajara, y pasó su infancia en Cogolludo (574 habitantes)

Vive en Cabanillas del Campo (Guadalajara)

Hijos: tres, 2 niños y 1 niña

Pasiones: leer y ver cine

Libro favorito ‘Campos de Castilla’

Película ‘La vida es bella’

Afición: es muy, muy futbolero: madridista… y su jugador favorito Toni Kroos

Comida favorita: tortilla de patatas

¿Un sueño? "Vivir en un mundo con reglas"

Rincón favorito: la plaza de los Doctrinos en Alcalá

Bar favorito: Mesa12

¿Buen o mal estudiante? Bueno

Para él, Alcalá es... "vida"

Y la UAH… "un ascensor social"

Su equipo directivo que le acompañará

El catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa presentó el pasado míercoles su equipo de dirección, que estará formado por las siguientes personas:

Equipo directivo liderado por el rector Carmelo García / UAH