Ronda Fiscal sufrirá de nuevo obras para mejorar su entorno: presupuesto y plazos de ejecución

Dentro del plan 'Alcalá mejora sus barrios', esta semana han comenzado las obras en Ronda Fiscal, en la que se mejorará la pavimentos de la acera, así como a la remodelación de las jardineras y la instalación de nuevos bancos.

Las obras, que cuentan con una inversión de unos 258.000 euros, tienen un plazo de ejecución de tres meses. Se trata de una vía muy transitada, que delimita el Barrio Venecia, Tabla Pintora y Nueva Alcalá y que da acceso al Parque Sementales y al campo de fútbol del AD Henares.

El proyecto contempla también actuaciones para mejorar la accesibilidad peatonal, con el objetivo de garantizar un entorno urbano más cómodo, seguro y funcional para todos los vecinos. Asimismo, se llevará a cabo la unificación de las jardineras laterales anexas a la calzada, pasando de las diez existentes a una única estructura continua.

La intervención incluye el cambio integral del pavimento de la acera y del bordillo de enlace con la calzada, la instalación de nuevos bancos y la preparación de las jardineras con tierra vegetal, dejándolas listas para futuras plantaciones ornamentales. En la actualidad, el pavimento de esta acera presenta un estado muy deteriorado, y era una demanda de los vecinos del entorno.

La alcaldesa Judith Piquet explicó que "seguimos atendiendo reivindicaciones de los vecinos. Con el Plan ‘Alcalá mejora sus barrios’ continuamos trabajando para invertir en nuestras calles, mejorar nuestras aceras y hacer de Alcalá una ciudad mejor. Somos conscientes que son muchas las necesidades ante los años de abandono que han tenido nuestros barrios, pero estamos trabajando sin descanso para llegar a todos los rincones de la ciudad".

Más 680.000 euros en Ronda Fiscal el pasado verano

Esta actuación se suma a las obras de renovación del vallado del paseo del río a su paso por Nueva Alcalá, con una inversión de más de 90.000 euros. La primera fase de estos trabajos se lleva a cabo sobre 700 metros de longitud en este margen del río y supone la sustitución y reparación del vallado de madera con un tratamiento antihumedad y antivandálico.

Y también se suma a la intervención que se ejecutó el pasado verano en Ronda Fiscal, entre las calles Duquesa de Medinaceli y Gran Canal, en la que se invirtió más de 680.000 euros. El proyecto contempló el asfaltado, el repintado, así como la mejora de la seguridad vial en los entornos de los colegios que se encuentran ubicados en esta calle mediante la pintura de los denominados dientes de dragón. Estas obras de asfaltado se realizaron durante los meses de verano para afectar lo menos posible a la circulación.