El pueblo a 20 minutos de Alcalá de Henares donde Belén Esteban descansa en su "año sabático"

Belén Esteban ha reaparecido en el programa La Revuelta de TVE. Y lo ha hecho -por octava vez- en compañía de la repostera Eva Arguiñano, con quien participa (Esteban como concursante) en el programa Top Chef: Dulces y Famosos, que se emite cada miércoles a las 23:15 horas. Y lo ha hecho en medio de su año sabático, como ella misma se encargó de repetir en numerosas ocasiones, aunque abierta a participar en el programa de David Broncano "si me haces un buen contrato".

Después de participar en este talent culinario, producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, y que terminó de grabarse el pasado mes de enero, Belén Esteban está inmersa en una nueva etapa de su vida: disfrutar de un año sabático. "Porque tengo una madre de 82 años, y ahora me ha dado por viajar con mi marido", explicó, momento en el que aprovechó para reivindicar más derechos para los autónomos. "He dejado un año de trabajar y no tengo paro. No me jodas, si todos los meses pago un dineral. A los autónomos hay que apoyarlos", afirmó.

Eva Arguiñano y Belén Esteban en La Revuelta de La 1 de Televisión Española / RTVE

Dónde está el pueblo en el que Belén Esteban descansa alejada de la televisión

La televisiva lleva más de 15 años viviendo en Paracuellos del Jarama, un municipio que se encuentra situado a poco más de 20 kilómetros de Alcalá de Henares y a 30 kilómetros de la capial. Belén Esteban reside en la urbanización Miramadrid, en un chalet de 273 metros cuadrados, 3 dormitorios y 4 baños.

Además, cuenta con garaje de 39 metros cuadrados, bodega de 16m2 y varias terrazas. Aunque se desconoce el precio por el que compró esta vivienda, según los anuncios publicados en varios portales inmobiliarios, en la actualidad se podría vender por más de medio millón de euros.

Con una población de 27.000 habitantes, Paracuellos del Jarama está muy cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se trata de un municipio elevado, ya que está dominado por el valle del río Jarama, lo que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad de Madrid, Torrejón de Ardoz y el Corredor del Henares. En los últimos 20 años, ha vivido una expansión envidiable, con nuevas urbanizaciones, servicios y parejas jóvenes con hijos.

Aunque no tiene estación de Cercanías ni de Metro, está cerca de la M-50, M-113 y M-115. Con el acuerdo entre el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama y el Consorcio de Transportes, el servicio de autobús ha transformado la movilidad en el municipio.

Tiene conexión directa con Alcalá de Henares

La línea 215 llega hasta Alcalá de Henares incluyendo la Universidad, las líneas 211 y 212 hasta la Avenida de América, lo que refuerza la conexión directa con Madrid, la 210 se extiende hasta el centro comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes, mejorando el acceso a un área de gran afluencia, la línea L2 se prolonga hasta Mercadona creando una nueva parada y la 256 con más frecuencias, sobre todo en horas punta.

En cuanto a servicios, Paracuellos destaca por su amplia red de colegios, centros deportivos, parques nuevos y zonas verdes bien cuidadas, pensadas para las numerosas familias jóvenes que viven allí. Las urbanizaciones como Miramadrid, donde vive Belén Esteban con su marido Miguel, disponen de supermercados, restaurantes, pequeños comercios y espacios de ocio, lo que permite hacer vida diaria sin salir del municipio.