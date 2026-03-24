Alcalá de Henares celebrará el Día Mundial de la Salud con más de una veintena de actividades: Consulta el programa completo

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebrará el próximo 7 de abril, Alcalá de Henares ha organizado más de una veintena de actividades en la ciudad que se alargarán hasta el 12 de abril. Bajo el lema 'Juntos por la salud', las actividades contemplan talleres, conferencias, mesas informativas o las marchas saludables. Una amplia programación organizada por la Concejalía de Salud en colaboración con 21 asociaciones y diversas entidades del ámbito sanitario e institucional.

En la presentación del programa acudieron la teniente de alcalde y concejala de Salud, Isabel Ruiz Maldonado; junto con las concejalas de Familia, Infancia y Juventud, Pilar Cruz, y de Participación Ciudadana, Esther de Andrés. Un evento que Alcalá "se viene sumando desde hace ya algunos años a la conmemoración de esta jornada mundial, como parte de su compromiso con la prevención y la promoción de cuidados y buenos hábitos entre nuestros vecinos. Y la celebración del Día Mundial de la Salud es, sin duda, una oportunidad inmejorable para cumplir con ese cometido", explicó Ruiz Maldonado.

27 actividades que contarán con la participación de entidades como la UAH y el Servicio Madrileño de Salud

En total, 27 actividades darán paso en la ciudad complutense que contarán con la participación de instituciones públicas como la Universidad de Alcalá y el Servicio Madrileño de Salud. Así, el personal docente y sanitario de los departamentos universitarios de Enfermería y Fisioterapia, del Hospital Príncipe de Asturias, de los centros de salud y con la participación del colegio de Farmacéuticos, se van a volcar en la organización y el desarrollo de las actividades.

La teniente de alcalde y concejala de Salud, Isabel Ruiz Maldonado, presentó la programación de las actividades en torno al Día Mundial de la Salud / Ayuntamiento Alcalá de Henares

La agenda de actividades contempla asuntos de interés como "la alimentación saludable y el uso responsable de los medicamentos; la marcha nórdica y el mundo del yoga; el manejo de la tarjeta sanitaria y el testamento vital; o los cuidados para el cuidador y la cara más saludable del arte y el patrimonio".

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad y llegarán a todos los distritos. Los escenarios incluirán centros sanitarios, instalaciones deportivas, centros educativos universitarios, centros de mayores, la Casita del O'Donnel, la Quinta de Cervantes o las concejalías de Salud o Turismo.

Programación completa de la Feria de la Salud 2026 en Alcalá de Henares

Martes 7 de abril

Feria de la Salud Departamento Enfermería y Fisioterapia (UAH): 10:00 horas

Taller cuidar al cuidador: 10:00 horas en Luis Vives (inscripción previa)

'Aprendiendo a relajarme': 11:00 horas en CS Manuel Merino (inscripción previa)

Manejo de recursos de salud on-line y tarjeta sanitaria virtual: 11:30 horas en la Concejalía de Salud

Taller de meditación en actividad serena: 17:00 horas en la Concejalía de Turismo (inscripción previa)

Miércoles 8 de abril

Taller cuerpo y mente: 10:30 en el Centro de Mayores El Val (inscripción en centro de mayores)

Visita guiada por Alcalá de Henares: 10:30 en CS Miguel de Cervantes (inscripción previa)

Taller marcha nórdica: 11:00 y 16:00 en el Parque Isla del Colegio, poste 23 (inscripción previa)

Descubre la salud de tu barrio: 11:30 en el mercadillo de los miércoles, avd. del Ejército

Conoce tu centro de salud y los recursos que tenemos para cuidarte: 11:30 horas en el CS Juan de Austria (inscripción previa)

Tus medicamentos cuidan de ti, cuida tus medicamentos: 12:00 en la Concejalía de Salud

Marcha saludable: 12:00 en la puerta del CS La Garena (inscripción previa)

Exposición 'Creatividad y arte para la salud': 17:00-20:00 del 8 al 11 de abril en la Quinta de Cervantes

'Mente abierta: salud mental': 18:00 en la Concejalía de Turismo

Jueves 9 de abril

Jornada puertas abiertas club Sagitta de tiro con arco: 10:00 en el club Sagitta

'Oncómetro: en qué punto estás': 10:30 en la sala Capuchinos (inscripción previa)

Instrucciones previas-testamento viral: tu derecho a decidir sobre cuidado y tratamiento: 11:30 en la Concejalía de Salud

Taller de comunicación aumentativa/alternativa (CAA): 17:00 en la Casita del O'donnell (inscripción previa)

Viernes 10 de abril

Marcha saludable: 10:00 en el CS Reyes Magos

Marcha saludable y ejercicio físico: 10:30 en la Ermita de la Virgen del Val (inscripciones en el CS Juan de Austria)

Taller de comida saludable: 11:00 en el Centro de Mayores Reyes Católicos

Mesas informativas de asociaciones y entidades para la salud de Alcalá de Henares en la plaza Cervantes:

clase de zumba: 17:30-18:15

clave de body combat: 18:30-19:15

Sábado 11 de abril

IV Jornada nuestro día a día sin gluten: 10:00 en la Concejalía de Salud

Mini retiro-urbano (Conexión cuerpo/mente): 10:00 en la Casita del O'donnell (inscripción previa)

Taller marcha nórdica: 11:00 en el Parque Isla del Colegio (inscripción previa)

Actividades de ocio alternativo 'Tu meta, tu salud':

Domingo 12 de abril