28 Y 29 DE MARZO
Alcalá de Henares acogerá el Torneo Nacional de Cubos de Rubik 'Cervantes Cubea' con más de 150 competidores
Durante un fin de semana, los mejores competidores de España se reunirán en Alcalá de Henares para disputar este torneo de impacto nacional
Alcalá de Henares acoge el 28 y 29 de marzo el Torneo Nacional de Cubos de Rubik 'Cervantes Cubea'. Durante un fin de semana, más de 150 competidores se reunirán en el colegio San Ignacio de Loyola para demostrar sus capacidades en diversas categorías desde la resolución del Cubo de Rubik clásico hasta modalidades más complejas.
El torneo, de impacto nacional, llega a la ciudad complutense a través del programa Redes para el Tiempo Libre 'Otra Forma de Moverte', perteneciente a la Concejalía de Familia, Infancia y Juventud y a la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, junto a la Asociación Española de Speedcubing.
Una actividad de ocio que permite desarrollar habilidades únicas
Centra la metodología de ocio del programa 'Otra Forma de Moverte', esta disciplina promueve hábitos saludables de ocio, dado que es una actividad con beneficios tanto para el desarrollo sociocognitivo como para la destreza física, la salud mental y el valor educativo.
La concejal de Familia, Infancia y Juventud, Pilar Cruz, destacó que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por actividades que permitan a los jóvenes desarrollar habilidades como la concentración, la lógica, o la coordinación, al mismo tiempo que comparten espacios de encuentro y aprendizaje".
Además, Cruz ha animado a la ciudadanía a acercarse al torneo para descubrir de cerca una disciplina, como es la confección de Cubos de Rubik, que cada vez cuenta con más seguidores y que demuestra que también se puede disfrutar del tiempo libre aprendiendo y superándose.
Competirán en siete modalidades diferentes
El Speedcubing es la práctica de resolver el cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible. Un reto creado para desarrollar habilidad, coordinación y velocidad motriz para los jóvenes. Por eso mismo 'Otra Forma de Moverte' promueve esa actividad como una forma diferente de ocio saludable.
Existen miles de rompecabezas derivados del famoso "cubo mágico" inventado por Erno Rubik en 1974, pero, cuando se trata de competir, se han establecido diecisiete modalidades diferentes. De forma específica, en este torneo se podrán descubrir siete de ellas: Speedcubing 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 3x3x3 A Ciegas, Clock, Pyraminx y Skewb.
Es decir, habrá pruebas de velocidad, habilidad y precisión con cubos tradicionales y modernos para hacer de esta jornada todo un reto. Además de las competiciones, el visitante podrá encontrar otras actividades en el recinto como stands de merchandising, espacios libres, mesas para aprender a resolver cubos y más sorpresas.
Horario y actividades del Torneo Nacional de Cubos de Rubik
El fin de semana comenzará con una jornada intensiva el sábado de 9:00 a 21:00, con una pausa de 14:00 a 15:00 para comer. Durante la jornada se desarrollarán todas las competiciones de diferentes modalidades. Las finales, entrega de premios y acto de clausura tendrán lugar el domingo 29 de 9:00 a 14:00.
Cabe recordar que la participación es completamente gratuita, si bien las inscripciones finalizaron el domingo. Además, el evento está abierto a toda la ciudadanía que podrá asistir como visitante para presenciar la competición, conocer más sobre el mundo de los cubos de Rubik, aprender a resolver uno o incluso llevarse uno a casa.
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