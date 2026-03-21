¿Tienes que tirar muebles viejos? Aquí te explicamos cómo hacerlo correctamente en Alcalá de Henares

Deshacerse de muebles viejos no siempre es sencillo: pesan, ocupan espacio y, en muchos casos, no sabemos muy bien qué hacer con ellos ni dónde tirarlos. En Alcalá de Henares, además, su abandono en la vía pública puede generar sanciones, por lo que es importante conocer los canales adecuados para retirarlos de forma correcta y sin complicaciones.

La buena noticia es que el ayuntamiento ofrece varios servicios gratuitos y muy accesibles para gestionar este tipo de residuos voluminosos. Desde la recogida concertada hasta los Puntos Limpios fijos y móviles, la ciudad complutense cuenta con alternativas pensadas para que cualquier vecino pueda desprenderse de muebles, colchones o enseres sin afectar al entorno.

¿Cómo funciona la recogida de muebles y enseres voluminosos?

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dispone de un servicio gratuito de recogida de muebles, enseres y electrodomésticos a domicilio. Este trabaja con cita previa, por lo que se debe reservar a través del número 900102396, con el que se concreta el día y la hora en el que depositar los residuos junto a los contenedores más próximos a su vivienda que haya facilitado.

Una vez esté la fecha concertada, los muebles o residuos se deben depositar junto al contenedor, sin apoyar, entre las 21:00 y 22:00 horas. Este servicio funciona de lunes a viernes, a excepción de los días festivos.

¿Dónde está el punto limpio fijo de Alcalá de Henares?

La ciudad complutense cuenta con un Punto Limpio Municipal fijo ubicado en el camino Viejo de la Esgaravita s/n. Es una instalación de recogida selectiva de residuos de origen doméstico y similares, y tiene como fin que estos residuos depositados sean reutilizados o reciclados.

Ahora bien, en este punto se puede depositar desde los residuos más comunes (vidrio, plástico, papel y cartón) a aquellos que muchas veces no sabes dónde tirar: aceites vegetales usados, pilas, radiografía o residuos de jardinería. Y, por supuesto, este punto es en el que se deben depositar muebles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En cuanto a sus horarios, se encuentra abierto de martes a domingo en estas franjas horarias:

De martes a viernes: 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas

Sábados: 9:00 a 14 horas y de 18:00 a 20:00 horas

Domingos: 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas

Sin embargo, este no es el único servicio que ofrece al ayuntamiento, ya que cuenta con un Punto Limpio Móvil que funciona de lunes a viernes en los distritos de la ciudad. Destinado a residuos de menor volumen y limitado a cantidades. Entre estos residuos están baterías, pilas, móviles, aceite usado o aerosoles.

Este punto limpio se traslada cada día, con horario de (8:00-14:00 y 16:200 horas), a puntos concretos de cada uno de los cinco distritos: