HORARIOS
¿Tienes que tirar muebles viejos? Aquí te explicamos cómo hacerlo correctamente en Alcalá de Henares
El ayuntamiento cuenta con un servicio gratuito de recogida de muebles, además del punto limpio fijo y diferentes móviles que recorren los distritos
Deshacerse de muebles viejos no siempre es sencillo: pesan, ocupan espacio y, en muchos casos, no sabemos muy bien qué hacer con ellos ni dónde tirarlos. En Alcalá de Henares, además, su abandono en la vía pública puede generar sanciones, por lo que es importante conocer los canales adecuados para retirarlos de forma correcta y sin complicaciones.
La buena noticia es que el ayuntamiento ofrece varios servicios gratuitos y muy accesibles para gestionar este tipo de residuos voluminosos. Desde la recogida concertada hasta los Puntos Limpios fijos y móviles, la ciudad complutense cuenta con alternativas pensadas para que cualquier vecino pueda desprenderse de muebles, colchones o enseres sin afectar al entorno.
¿Cómo funciona la recogida de muebles y enseres voluminosos?
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dispone de un servicio gratuito de recogida de muebles, enseres y electrodomésticos a domicilio. Este trabaja con cita previa, por lo que se debe reservar a través del número 900102396, con el que se concreta el día y la hora en el que depositar los residuos junto a los contenedores más próximos a su vivienda que haya facilitado.
Una vez esté la fecha concertada, los muebles o residuos se deben depositar junto al contenedor, sin apoyar, entre las 21:00 y 22:00 horas. Este servicio funciona de lunes a viernes, a excepción de los días festivos.
¿Dónde está el punto limpio fijo de Alcalá de Henares?
La ciudad complutense cuenta con un Punto Limpio Municipal fijo ubicado en el camino Viejo de la Esgaravita s/n. Es una instalación de recogida selectiva de residuos de origen doméstico y similares, y tiene como fin que estos residuos depositados sean reutilizados o reciclados.
Ahora bien, en este punto se puede depositar desde los residuos más comunes (vidrio, plástico, papel y cartón) a aquellos que muchas veces no sabes dónde tirar: aceites vegetales usados, pilas, radiografía o residuos de jardinería. Y, por supuesto, este punto es en el que se deben depositar muebles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
En cuanto a sus horarios, se encuentra abierto de martes a domingo en estas franjas horarias:
- De martes a viernes: 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas
- Sábados: 9:00 a 14 horas y de 18:00 a 20:00 horas
- Domingos: 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas
Sin embargo, este no es el único servicio que ofrece al ayuntamiento, ya que cuenta con un Punto Limpio Móvil que funciona de lunes a viernes en los distritos de la ciudad. Destinado a residuos de menor volumen y limitado a cantidades. Entre estos residuos están baterías, pilas, móviles, aceite usado o aerosoles.
Este punto limpio se traslada cada día, con horario de (8:00-14:00 y 16:200 horas), a puntos concretos de cada uno de los cinco distritos:
- Distrito I, lunes: Facultad de Derecho y la Plaza Cuatro Caños
- Distrito II, martes: Frente a la Junta Municipal de Distrito II y la calle Reyes Católico
- Distrito III, miércoles: Por la mañana en el parque del CC Los Pinos (frente a la Junta Municipal de Distrito) y por la tarde en la Estación de la Garena
- Distrito IV, jueves: Por la mañana en el aparcamiento de la Junta Municipal de Distrito (calle Octavio Paz) y por la tarde en la plazoleta Reina María Cristina
- Distrito V, viernes: Frente a la Galería Juan de Austria (calle Juan de Austria)
- La URJC se convierte en la primera universidad pública madrileña con acceso a Bloomberg para el análisis financiero
- La Comunidad de Madrid finalizará en un mes y medio la primera fase de las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Es oficial: este es el único municipio de Madrid que tendrá fiesta el 19 de marzo
- La Comunidad de Madrid avanza en la ampliación del Metro hacia Madrid Nuevo Norte y presenta cinco alternativas: la preferida, prolongar la Línea 1
- El yacimiento romano que puede cambiar la historia de Madrid: está en Carabanchel y son más de 40 hectáreas
- Aída Nizar interrumpe a gritos un discurso de Milei en Madrid y emocionada, se rinde a él: 'Naciste para ser presidente
- El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: un palacete de 500 metros cuadrados regalo de su abuelo Juan Carlos I