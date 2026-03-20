Este es el obrador de Alcalá de Henares que fabrica el pan de torrijas de Mercadona: menos de dos euros y sin aromas artificiales

Con la Semana Santa cada vez más cerca, los supermercados españoles actualizan su género para dar cabida a uno de los productos más clásicos de esta época: el pan de torrijas. La leche infusionada, el rebozado en el huevo, o el espolvoreado de azúcar y canela... son muchos los detalles que dan forma a la torrija perfecta, pero sin duda, ninguno es tan importante como el pan.

Capaz de absorber la cantidad justa de leche, que no se deshaga, y que quede crujiente por fuera y tierno por dentro... con tantas variables, es inevitable pensar que la mejor opción para asegurar un buen resultado es la compra de un pan artesano, sin embargo, la realidad es que por comodidad o cercanía, la mayoría de los madrileños opta por comprar pan de supermercado.

Uno de estos supermercados es la empresa valenciana Mercadona, que desde hace ya varios años, no duda en introducir en sus estanterías un pan especial para torrijas con aroma a canela y limón al acercarse los días de Pascua, pero ¿quién elabora realmente este producto?

Desde el año 2006, y por menos de dos euros: Panificadora Alcalá

Se trata de Panificadora Alcalá, una empresa con sede en Alcalá de Henares que es conocida por ser la proveedora de productos de panadería para grandes cadenas. Aunque su producción comenzó en 1955, no sería hasta los años 2000 que decidiría dar el salto al territorio nacional.

La panificadora de Alcalá estuvo centrada en la Comunidad de Madrid y Castilla y León hasta 1998 / Panificadora Alcalá

Así desde el año 2006, Panificadora Alcalá se convirtió en interproveedor de Mercadona y fabrica para Hacendado productos como el pan cortado de cinco semillas, la barra de pan tradicional cortada o la hogaza integral de avena, semillas de girasol y sésamo. Pero volvamos a su pan especial para torrijas.

"Un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela"

Comercializados en paquetes de 500 gramos, su precio es de 1,13 euros (2,70 €/kg) y pese a contar con varios conservantes y antioxidantes, su lista de ingredientes destaca por carecer de aromas artificiales e incluir dos de los ingredientes más clásicos de esta receta: piel de limón y canela. Son estas características las que le han llevado a ganar una mención de la OCU, que en 2025 llevaba a cabo un ranking de los 10 mejores panes especiales de torrija.

El pan de Hacendado destaca por carecer de aromas artificiales e incluir dos de los ingredientes más clásicos de esta receta: piel de limón y canela / Freepik

La Organización de Consumidores y Usuarios estableció tres criterios que toda barra destinada a este fin debería cumplir: la resistencia al empapado de la leche, al rebozado y a la posterior fritura. En la prueba de cocinado, la torrija de Hacendado fue capaz de mantener la forma sin desmoronarse, y, en la cata, se describió como "un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela".