Los alumnos del CEIP Mozart de Alcalá "adoptan" el parque Félix Rodríguez de la Fuente para fomentar el aprendizaje al aire libre

Los alumnos del CEIP Mozart tendrán "un segundo recinto escolar" al aire libre. A escasos 10 minutos del centro educativo, los jóvenes "han adoptado" el parque Félix Rodríguez de la Fuente. Una iniciativa que forma parte del programa 'La Escuela Adopta', impulsado desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares la cual trata de fomentar el aprendizaje más allá de las aulas, potenciando la labor educadora al convertir los espacios, bienes y el patrimonio de la ciudad en un recurso educativo.

De esta manera, los centros educativos tienen la posibilidad de "adoptar" los monumentos y bienes del patrimonio y todos aquellos lugares que consideren de importancia para la convivencia vecinal o representen un valor a proteger en su entorno más próximo, como en este caso ha sido el parque Félix Rodríguez de la Fuente en el barrio del Ensanche. Así, los escolares del CEIP Mozart se han sumado a este programa con el compromiso de realizar actividades medioambientales, organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente, dentro del aula y en el propio parque para el conocimiento de la diversidad del mismo.

La adopción del parque se hizo realidad con la firma del compromiso de adopción y la entrega del ‘Reconocimiento de adopción’ por parte del Ayuntamiento al centro / Ayuntamiento Alcalá de Henares / Rafael Huete

Esta adopción se hizo realidad con la firma del compromiso de adopción y la entrega del ‘Reconocimiento de adopción’ por parte del Ayuntamiento al centro para contribuir a la difusión del patrimonio natural, histórico y monumental de la ciudad. Un acto que contó con la presencia de más de 70 alumnos de 3º de Primaria del colegio y de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet; la concejala de Educación, Lola López Bautista; los concejales Pilar Cruz y Antonio Saldaña, así como del director del centro educativo, Víctor Manuel de Diego, además de otros miembros de la Corporación Municipal, personal del centro educativo, familias y representantes de otros colectivos de la ciudad.

El parque Félix Rodríguez de la Fuente, una zona verde que protege el Ensanche del impacto de la A-2

El parque que lleva el nombre del célebre naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, fallecido en 1980, es una zona verde lineal, con sendas de paseo y deporte integradas, separa y protege el barrio del Ensanche del impacto del tráfico de la A-2 y forma parte del corredor verde eje norte de la ciudad complutense.

Judith Piquet destacó lo importante que puede ser este parque para el futuro de los alumnos, “un lugar donde crezcáis juntos y os cuidéis juntos; y un lugar en el que involucréis a vuestras familias, a vuestros amigos y a todas las personas que conozcáis en el respeto, en la protección y en la conservación de este parque”.

A la firma acudieron más de 70 alumnos de 3º de Primaria del CEIP Mozart / Ayuntamiento Alcalá de Henares / Rafael Huete

De acuerdo con el programa 'La Escuela Adopta’, los escolares alcalaínos podrán cuidar y proteger, por ejemplo, la plaza de su barrio, el parque cercano donde juegan al salir del colegio, zonas del río y los espacios de valor histórico y cultural del municipio. Una iniciativa en la que ya participan diferentes centros educativos y se han adoptado lugares como la Biblia Políglota, el gran parque de Espartales, el Palacio Laredo, la Universidad de Alcalá, el Parque de los Cerros, el río Henares, el patio del Antiguo Convento San Juan de la Penitencia o el Hospitalillo de Antezana, entre otros espacios emblemáticos de Alcalá.