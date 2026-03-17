El piso viral de 30 metros en Alcalá de Henares: váter en la cocina, techos abuhardillados y 650 euros al mes

La vivienda sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a los vecinos de la Comunidad de Madrid y Alcalá de Henares no es menos. Es habitual encontrar en los portales inmobiliarios pisos en mal estado por precios muy altos. Es el caso de un ático de 30 metros cuadrados que se ha hecho viral en la red social de TikTok por su distribución del espacio y el aspecto que presenta.

Así es el ático viral en redes sociales de Alcalá de Henares

En pleno centro de Alcalá de Henares, concretamente en el número 16 de la Plaza Cervantes, se oferta un ático por 655 euros al mes. Lo que el anunciante explica en el portal idealista es que se trata de un tercero exterior sin ascensor de 30 metros cuadrados, sin explicar que se trata de una boardilla en la que el techo es un riesgo real de golpes.

La usuaria de TikTok Pato Laura (@le_petit_patito) ha publicado un vídeo analizando este piso en alquiler, dejando claros todos sus inconvenientes. Para empezar, hay un pequeño salón con dos sofás que se aprecian bastante rígidos, sin ningún tipo de relleno mullido, y en los que tienes que estar sentado sin moverte para no darte con el techo, que prácticamente toca el final del mueble. Todo acompañado de una pequeña mesita blanca en el centro.

Al lado del salón, ya está el dormitorio, con una cama de noventa a la que da la luz cenital de forma directa, concretamente alumbrando donde se coloca la cabeza, por una venta que hay justo encima. Esta habitación termina con una estrecha cómoda, que es el único lugar para almacenar la ropa. A los pies del colchón encontramos dos sillas de mimbre que, como ocurre con el sofá, es muy complicado estar sentado sin darte en la cabeza con el techo abuhardillado.

Aunque en este anuncio de alquiler Alcalá de Henares se aprecian unas escaleras, hay que tener en cuenta que no se trata de un dúplex. Cuando bajas los escalones solo te encuentras la puerta para acceder a esta vivienda de casi 700 euros.

También se puede ver una mesa pegada a la pared, que se puede utilizar para trabajar, que luce un poco inestable, por su estructura sencilla. Al lado de este mueble, está un pequeño burro con pocas pechas colgadas, para dejar algunas prendas de ropa.

En cuanto al baño, hay una ducha entre tabiques, que está pegada a la zona que se utiliza de cocina. Debajo del fregadero hay una pequeña nevera, del estilo de las que vemos en las habitaciones de tele. Todos los electrodomésticos dan aspecto de no ser muy nuevos, como el microondas que se deja ver sobre la encimera.

Pero sin duda, lo más sorprendente es el váter, que también se encuentra en la zona de la cocina, justo al lado del microondas. Un microondas que es el único elemento que se puede dedicar a para cocinar, sin vitrocerámica.

Como era de esperar, este anuncio ha desatado las críticas y risas en redes sociales por lo surrealista que es. "¿Eso es legal?", "En verano seguro que fríes huevos sin prender la vitro", "Si te quedas sin papel higiénico, puedes coger el papel de cocina, sin tener que molestar para que te lo traigan, muy práctico" o "Viene muy bien poder ir al baño mientras vigilas la comida" son algunos de los comentarios llenos de ironía que se pueden leer en esta publicación.

Hay que matizar que el anunciante dio de baja la oferta, después de que el vídeo se viralizara en redes sociales.