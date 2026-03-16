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Las estrellas del fútbol de las que podrá disfrutar Alcalá de Henares a finales de mes: vuelve la sub-21

Los de David Gordo se enfrentarán a Kosovo en la séptima jornada de la fase de la clasificación para el Europeo de 2027

La Selección Española sub-21 vuelve a la ciudad complutense

La Selección Española sub-21 vuelve a la ciudad complutense

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Alcalá de Henares ya cuenta los días para volver (y disfrutar) a ver a estrellas del fútbol en su ciudad. El próximo martes 31 de marzo la Selección Española sub-21 -entrenada por David Gordo- se enfrentará a Kosovo en la séptima jornada de la fase de la clasificación para el Europeo de 2027.

El encuentro, que será a las 20:30 horas, tendrá lugar en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, donde disputa sus partidos el Atlético de Madrid femenino, y tiene una capacidad de 2.685 aficionados.

Y el encuentro no será sencillo para los nuestros, que antes de enfrentarse a los kosovares se verán las caras con Chipre a domicilio. Kosovo se encuentra en la tercera posición del grupo (de seis equipos) y tendrá que conseguir la victoria para intentar arrebatarle el segundo lugar a Finlandia.

Aunque los de David Gordo atesoran una buena ventaja a estas alturas: son líderes en solitario con 15 puntos tras ganar sus cinco partidos, con 17 goles a favor y solo 2 en contra. En el partido de ida frente a Kosovo, allá por septiembre, ganaron 1-3 a domicilio.

Las estrellas internacionales de las que podrá disfrutar Alcalá de Henares en este partido

La lista de los seleccionados se dará este viernes, pero en la última -que tuvo lugar en noviembre- estos fueron los 23 futbolistas convocados:

  • Porteros: Fran González (Real Madrid), Bruno Iribarne (Almería) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid).
  • Defensas: Mosquera (Arsenal), Yarek (PSV), Jacobo Ramón (Como), Jon Martín (Real Sociedad), Álex Valle (Como), Obrador (Benfica), Fresneda (Sporting Portugal) y Álex Jiménez (Bournemouth).
  • Centrocampistas: Chema Andrés (Stuttgart), Miguel Carvalho (Al Hazem), Peio Canales (Racing Club), Mario Martín (Getafe) y Rodri Mendoza (Elche).
  • Delanteros: Pablo García (Real Betis), Jesus Rodríguez (Como), Mayenda (Sunderland), Iker Bravo (Udinese), Jan Virgili (Mallorca), Marc Guiu (Chelsea) y Gonzalo García (Real Madrid).

Por lo que los alcalaínos volverán a disfrutar de grandes estrellas internacionales, y muchas promesas que, seguro, nos darán muchas alegrías.

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La fecha citada podría ser una como otra cualquiera, pero no es el caso. Aquel día se enfrentaron en un amistoso en El Val la Selección Española sub-21 frente a Inglaterra sub-21. Y fue un regalo para la ciudad complutense, que pudo disfrutar de lo que a la postre serían leyendas de este deporte y de nuestro país como Sergio Ramos, Cesc Fábregas, Andrés Iniesta o Jesús Navas. Quién sabe si, ahora, con este encuentro, pasará lo propio dentro de unos años. Ojalá.

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