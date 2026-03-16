Las estrellas del fútbol de las que podrá disfrutar Alcalá de Henares a finales de mes: vuelve la sub-21

Alcalá de Henares ya cuenta los días para volver (y disfrutar) a ver a estrellas del fútbol en su ciudad. El próximo martes 31 de marzo la Selección Española sub-21 -entrenada por David Gordo- se enfrentará a Kosovo en la séptima jornada de la fase de la clasificación para el Europeo de 2027.

El encuentro, que será a las 20:30 horas, tendrá lugar en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, donde disputa sus partidos el Atlético de Madrid femenino, y tiene una capacidad de 2.685 aficionados.

Y el encuentro no será sencillo para los nuestros, que antes de enfrentarse a los kosovares se verán las caras con Chipre a domicilio. Kosovo se encuentra en la tercera posición del grupo (de seis equipos) y tendrá que conseguir la victoria para intentar arrebatarle el segundo lugar a Finlandia.

Aunque los de David Gordo atesoran una buena ventaja a estas alturas: son líderes en solitario con 15 puntos tras ganar sus cinco partidos, con 17 goles a favor y solo 2 en contra. En el partido de ida frente a Kosovo, allá por septiembre, ganaron 1-3 a domicilio.

Las estrellas internacionales de las que podrá disfrutar Alcalá de Henares en este partido

La lista de los seleccionados se dará este viernes, pero en la última -que tuvo lugar en noviembre- estos fueron los 23 futbolistas convocados:

Porteros: Fran González (Real Madrid), Bruno Iribarne (Almería) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid).

Fran González (Real Madrid), Bruno Iribarne (Almería) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid). Defensas: Mosquera (Arsenal), Yarek (PSV), Jacobo Ramón (Como), Jon Martín (Real Sociedad), Álex Valle (Como), Obrador (Benfica), Fresneda (Sporting Portugal) y Álex Jiménez (Bournemouth).

Mosquera (Arsenal), Yarek (PSV), Jacobo Ramón (Como), Jon Martín (Real Sociedad), Álex Valle (Como), Obrador (Benfica), Fresneda (Sporting Portugal) y Álex Jiménez (Bournemouth). Centrocampistas: Chema Andrés (Stuttgart), Miguel Carvalho (Al Hazem), Peio Canales (Racing Club), Mario Martín (Getafe) y Rodri Mendoza (Elche).

Chema Andrés (Stuttgart), Miguel Carvalho (Al Hazem), Peio Canales (Racing Club), Mario Martín (Getafe) y Rodri Mendoza (Elche). Delanteros: Pablo García (Real Betis), Jesus Rodríguez (Como), Mayenda (Sunderland), Iker Bravo (Udinese), Jan Virgili (Mallorca), Marc Guiu (Chelsea) y Gonzalo García (Real Madrid).

Por lo que los alcalaínos volverán a disfrutar de grandes estrellas internacionales, y muchas promesas que, seguro, nos darán muchas alegrías.

La ciudad no olvida aquel 16 de noviembre de 2004

La fecha citada podría ser una como otra cualquiera, pero no es el caso. Aquel día se enfrentaron en un amistoso en El Val la Selección Española sub-21 frente a Inglaterra sub-21. Y fue un regalo para la ciudad complutense, que pudo disfrutar de lo que a la postre serían leyendas de este deporte y de nuestro país como Sergio Ramos, Cesc Fábregas, Andrés Iniesta o Jesús Navas. Quién sabe si, ahora, con este encuentro, pasará lo propio dentro de unos años. Ojalá.