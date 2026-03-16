'Vaya tela, sin tela': el escape room con el que Alcalá de Henares celebró el Día del Consumidor

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares celebró recientemente el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras (15 de marzo) con el escape room 'Vaya tela, sin tela', que tuvo lugar en el Instituto de Educación Secundaria Isidra de Guzmán.

Escape room 'Vaya tela, sin tela': Jugar y aprender al mismo tiempo

Con este escape room se pretendía que los alumnos, mediante el juego, aprendieran conceptos clave como el origen y etiquetado de los productos, el consumo sostenible de la ropa o aspectos como la publicidad y las redes sociales, o la compra-venta online y reclamaciones.

Escape Room 'Vaya tela, sin tela' en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El concejal de Consumo, Víctor Cobo, acompañado de la concejala de Educación, Lola López, explicó que el objetivo de la iniciativa es "reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras a través de la prevención y la educación, fomentando actitudes responsables, sostenibles y críticas frente al consumo textil y la industria de la moda".

En este sentido, subrayó la importancia de realizar esta iniciativa a través de una dinámica innovadora como fue el escape room 'Vaya tela, sin tela', fomentando, a través de un juego, el consumo responsable, el espíritu crítico frente a la publicidad y el conocimiento de sus derechos y deberes como personas consumidoras.

Día del Consumidor: Alcalá tramitó 700 reclamaciones el año pasado

Además, Cobo recordó que "el Ayuntamiento de Alcalá sigue realizando esfuerzos para promover y reforzar esa protección de las personas consumidoras, fomentando actitudes responsables y sostenibles".

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendió, durante 2025, alrededor de 15.000 consultas y tramitó 700 reclamaciones. Los sectores que más consultas (de forma presencial, telefónica o por correo electrónico) y reclamaciones recibieron a lo largo del año fueron similares a años anteriores: facturación de suministros, compras en grandes superficies y venta de vehículos usados.

Escape Room 'Vaya tela, sin tela' en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En cuanto a la Junta Arbitral de Consumo, se recibieron 240 solicitudes de arbitraje, respecto a telefonía, eléctricas, agua y compras por internet. Se dictaron 20 laudos y 23 se resolvieron por mediación positiva.

Respecto a la educación en el consumo dirigida a estudiantes, como la realizada en este escape room el pasado viernes, se llevaron a cabo 268 talleres de consumo, impartidos en 23 centros docentes y asistiendo 6.700 alumnos y alumnas.

Oficina Municipal de Información al Consumidor: horarios y vías de consulta

La OMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, está situada en C/. Santiago, n.º. 3. El horario de atención al cliente es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y los jueves de 16:00 a 18:00 horas(excepto de 1 de junio a 30 de septiembre). Además, puedes resolver tus dudas a través de dos vías más: