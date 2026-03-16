Actuaciones teatrales y coros: la Muestra Escolar de Artes Escénicas de Alcalá de Henares, variedad para todos los niveles

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de su Concejalía de Educación, organiza una nueva edición de la Muestra Escolar de Artes Escénicas, en el que participan una veintena de centros y al que asistirán como espectadores unos 5.000 escolares.

Una de las novedades de esta edición es que los centros participantes que así lo han querido han enviado un audio, de unos 30 segundos, animando a acudir al resto de estudiantes de la ciudad a ver su actuación. Estos audios pueden escucharse en la propia página web del Ayuntamiento.

Calendario y participantes de la XXVII Muestra Escolar de Artes Escénicas

Las representaciones comenzarán el 4 de mayo y se prolongarán durante todo el mes en el Auditorio Municipal Paco de Lucía. El día 5 de junio se celebrará el acto de clausura, donde se realizará una representación de todos los centros que han participado y se les hará entrega de un reconocimiento, así como regalos a todos los escolares que acudan ese día. Será una tarde llena de actuaciones, sorpresas y mucha diversión.

Cartel de la XXVII edición de la Muestra Escolar de Artes Escénicas de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Este año participan 19 centros educativos de la localidad. Entre otros, los colegios Cristóbal Colón, Cervantes, Ernest Hemingway, Beatriz Galindo, Sagrado Corazón de Jesús, San Ignacio de Loyola, Escuelas Pías, Lope de Vega, y los Institutos Arquitecto Pedro Gumiel, Cardenal Cisneros, Antonio Machado y Complutense.

Además, otra de las novedades será la inclusión en la muestra de actuaciones de los coros escolares de los centros Infanta Catalina, Miguel Hernández, Nuestra Señora del Val, Ana Pellegrini, Santa María de la Providencia y Pablo Picasso.

Representaciones teatrales y actuaciones para todas las edades

Se espera que unos 5.000 escolares presencien las actuaciones del resto de los centros educativos en esta Muestra Escolar de Artes Escénicas. En esta edición se podrá disfrutar de representaciones teatrales como Don Juan Tenorio, Alicia en el País de las Maravillas, Aladdín, El barrio de las mil voces, y muchas más.

Además, este año también se organizarán actuaciones para los más pequeños de Educación Infantil, con la representación de cuentos cariados como Caperucita Roja, Orejas de Mariposa...

También habrá actuaciones para todos los niveles educativos, incluido Bachillerato, ya que este año se han animado bastantes institutos a participar con obras teatrales tan interesantes como Ilíada, Nada, Nuestro último baile. Incluso habrá una actuación de performance grupal, 'Desconcertante'.

También habrá coro y conciertos

Por otra parte, el colegio de Educación Especial Pablo Picasso participará en la muestra con la obra de teatro 'Parecía el Mago de Oz' y una actuación del coro. Igualmente, en esta edición contaremos con un concierto de la mano de la banda del Cristóbal Colón.

La concejala de Educación, Lola López, ha animado a los escolares "a ser testigos directos de la gran labor que están realizando los centros educativos en relación con las artes escénicas".