ECONOMÍA
Esta gasolinera de Alcalá de Henares está entre las tres más baratas de Madrid: hay colas para llenar el depósito
El gasóleo ha subido 33 céntimos por litro en una semana, pero algunas gasolineras de Alcalá de Henares y otras zonas de Madrid ofrecen precios más bajos, con la gasolina a partir de 1,549 euros
El precio del petróleo está subiendo como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel. Según Facua, el gasóleo se ha disparado una media de 33 céntimos por litro en los últimos siete días, mientras que el de la gasolina de 95 ha repuntado en casi 17 céntimos. Así, el precio del gasóleo en nuestro país ha pasado de los 1,456 euros por litro a 1,783 euros por litro, lo que supone un 22,5% más. En el caso de la gasolina 95, ha aumentado un 11,1% en la última semana.
La tensión por el conflicto en Oriente Próximo vuelve a poner en alerta a los mercados energéticos y a los conductores, que buscan dónde repostar más barato para ahorrar unos euros en cada depósito. Sin embargo, una estación de servicio de Alcalá de Henares se ha situado entre las tres más baratas de la Comunidad de Madrid. Y no es la única.
Las gasolineras en Alcalá de Henares más baratas para repostar
Los precios del combustible cambian a diario, por lo que muchos conductores consultan nuestros comparadores para encontrar las estaciones de servicio más económicas antes de llenar el depósito. Según los últimos datos actualizados, estas son algunas de las gasolineras con el litro de gasolina más barato actualmente en la Comunidad de Madrid (dos de ellas en Alcalá de Henares), con precios que se mueven entre los 1,549 y los 1,579 euros por litro.
Alcampo – Torrejón de Ardoz (Madrid)
La gasolinera de Alcampo situada en la carretera Loeches-Ajalvir, en el kilómetro 12,500 (margen izquierdo), encabeza actualmente la lista de las más baratas de la Comunidad de Madrid. El precio del litro se sitúa en 1,549 euros, según la última actualización.
Alcampo – Alcorcón (Madrid)
En segunda posición aparece la estación de servicio de Alcampo ubicada en la Avenida Europa, s/n, en Alcorcón. Esta gasolinera ofrece el combustible a 1,553 euros por litro.
Alcampo – Alcalá de Henares (Madrid)
El tercer puesto lo ocupa la gasolinera de Alcampo situada en el centro comercial La Dehesa, en la autovía Madrid-Barcelona (kilómetro 34, margen norte). En este caso, el precio del litro de gasolina es de 1,569 euros, con datos actualizados el 12 de marzo de 2026.
Gasóleos Daganzo – Los Frailes (Madrid)
Entre las más económicas también se encuentra la estación Gasóleos Daganzo, situada en el polígono Los Frailes, 133, donde el litro se vende a 1,579 euros.
Avia – Alcalá de Henares (Madrid)
Cierra la lista la gasolinera Avia ubicada en la calle Méjico, 17, en Alcalá de Henares. En este establecimiento el precio del litro de gasolina se sitúa en 1,579 euros.
