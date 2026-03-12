Alcalá de Henares se quedará 15 días sin terrazas después de Semana Santa por esta razón

La Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Alcalá ha informado de que se van a llevar a cabo obras de reparación del solado de la Calle Mayor con una inversión de 48.230,60 euros, una actuación que se realizará tras la Semana Santa.

Para informar de esta actuación, el concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, acompañado por la concejala de Comercio, Orlena de Miguel, y el presidente del Distrito I, Víctor Cobo, se reunieron con comerciantes de la calle Mayor para informarles de esta actuación y aclarar todas las dudas sobre las posibles afecciones que puedan surgir durante el desarrollo de los trabajos.

Saldaña ha explicado que se trata de una actuación “necesaria para mejorar la seguridad, estabilidad y durabilidad del pavimento. Con el paso de los años y debido al tránsito habitual de vehículos de carga y descarga, numerosas juntas de los adoquines se encuentran deterioradas, con pérdida de mortero y movimientos puntuales de piezas. Esta intervención permitirá reforzar el firme y evitar futuros hundimientos o desplazamientos”.

Las obras incluirán la limpieza profunda de las juntas mediante agua a presión, la retirada del material deteriorado, el relleno con mortero especial rico en cemento para consolidar el pavimento, la recolocación de adoquines que estén movidos o hundidos y el ajuste de tapas de pozos e imbornales que hayan perdido nivel.

El objetivo es actuar de forma rápida, eficaz y con las menores molestias posibles, por este motivo se trabajará por tramos de aproximadamente 60 metros de longitud, en cada tramo se intervendrá solo en la mitad de la calzada, para facilitar la movilidad y reducir afecciones. Una vez aplicado el mortero, no se podrá pisar la zona intervenida durante las 48 horas siguientes.

Por este motivo, han explicado a los comerciantes que, durante ese mismo periodo, “no se podrán colocar veladores sobre el tramo afectado. El plazo total previsto desde el inicio de los trabajos es de aproximadamente 15 días, si bien se intentará reducirlo al máximo”.