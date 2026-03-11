La reina Letizia vuelve a Televisión Española y revive su pasado como periodista en Alcalá de Henares

Si bien todos conocemos la faceta pública de la reina Letizia desde que se convirtió en Princesa de Asturias y, posteriormente, en Reina consorte, su historia tiene también un pasado ligado al mundo de la comunicación con el que se va a reencontrar mañana en Alcalá de Henares.

Doña Letizia cuenta con un extenso curriculum profesional como periodista en el que destaca, entre otras cosas, su papel de presentadora de Informativos en RTVE. Ahora, ese pasado volverá a su vida, de manera momentánea, gracias a un acto al que acudirá el jueves 12 de marzo.

La reina Letizia regresa a su pasado en Alcalá

La agenda semanal de la reina Letizia concluirá este jueves. Estará presente en una importante cita con la que recordará sus tiempos de periodista. Y es que, clausurará la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional que se celebrará en la Universidad de Alcalá.

La consorte clausurará esta nueva edición del máster, organizado por RTVE y la UAH. El curso forma a periodistas capaces de contar el mundo desde el terreno.

En colaboración con el Instituto RTVE, el programa combina formación académica y experiencia profesional para preparar a los estudiantes en la cobertura de acontecimientos globales, conflictos, crisis y transformaciones políticas y sociales. Además, se centra en el "género periodístico por excelencia": el reportaje.

A través de una metodología práctica y del contacto directo con corresponsales y reporteros españoles y latinoamericanos de amplia y reconocida trayectoria, el máster impulsa el desarrollo de habilidades necesarias para ejercer un periodismo internacional riguroso y comprometido.

En apenas tres ediciones, el programa se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el papel del periodismo en la comprensión, y consecuente explicación, de la realidad global.

Periodista y reportera

Cabe recordar que la reina Letizia también ha ejercido de reportera en su pasado en el mundo del periodismo. De hecho, uno de los grandes momentos que vivió la consorte como reportera sucedió en el año 2001, cuando entró en directo para el Telediario desde el corazón del Carnaval.

En su conexión, se pudo ver como Doña Letizia informaba in situ sobre esta conocida festividad. Era capaz de transmitir en cada emisión un periodismo cercano que llegaba directamente a las casas de los telespectadores.

Cuando se transmitieron estas imágenes, la reina tenía 29 años y estaba comenzando a consolidarse como una de las periodistas del momento. Licenciada en Ciencias de la Información, también trabajo en agencias y prensa escrita, antes de llegar a los informativos de Televisión Española.

Una carrera que le valió un premio como Mejor Periodista

En enero de 2001, la Reina recibió el Premio Larra de la Asociación de la Prensa de Madrid, que distingue al periodista menor de 30 años más destacado. Tras este premio, llegaron grandes coberturas que marcaron un antes y un después en su trayectoria profesional.

La Reina Letizia presentando el telediario de TVE / Getty Images

Pudo cubrir, entre otras cosas, el atentado de las Torres Gemelas y la guerra de Irak. En el contexto nacional, también pudo vivir en primera persona lo ocurrido en Galicia tras la catástrofe del Prestige en el año 2002.

2002: el año que lo cambió todo

El 17 de octubre de 2002 marcó un antes y un después en la vida de los actuales Reyes de España. Fue entonces cuando tuvieron un primer encuentro en una cena organizada por el periodista Pedro Erquicia, que reunió a un pequeño grupo de 20 personas en su casa. Allí coincidieron por primera vez.

Un año después, en noviembre de 2003, la Casa Real anunció el compromiso de Don Felipe y Doña Letizia. Finalmente, el definitivo 'Sí, quiero' llegó un lluvioso 22 de mayo de 2004, en la emblemática Catedral de la Almudena.