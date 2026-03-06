Alcalá de Henares vivirá un fin de semana pasado por agua: este es el pronóstico de la AEMET

Se acabó la felicidad. Por lo menos en cuanto a todo lo que se refiere al tiempo. El mes de marzo ha comenzado con un giro radical en el que nos despedimos del sol y el "calor" y regresa el tiempo adverso. Y no, Alcalá de Henares no se va a librar de las lluvias, el viento y el frío.

Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en su pronóstico semanal, en el que solo hay espacio para las lluvias. Además, la situación se complica al juntar la llegada de la borrasca Regina con la intrusión del polvo sahariano que ha marcado el ambiente desde el pasado martes.

¿Lloverá todo el fin de semana?

Para este fin de semana, la AEMET pronostica dos jornadas en las que deberemos tener el paraguas a mano. El sábado será el peor día, ya que la jornada comenzará con un temporal cubierto con tormenta que se alargará hasta las 18:00 horas, momento en el que continuarán las precipitaciones, pero con menos fuerza.

Por otra parte, el domingo registra una previsión algo más optimista. Según el pronóstico de la agencia, la jornada comenzará con cielos nubosos y probabilidades altas de lluvias hasta el mediodía.

Sin embargo, esas probabilidades se reducen a lo largo del día, con posibilidades de ver el sol en algunos momentos de la tarde. Esto no quiere decir que debas guardar el paraguas, porque también existen posibilidades de precipitaciones en esos mismos momentos.

Las temperaturas descenderán progresivamente

Otro de los fenómenos que marcarán los próximos días son los descensos en los termómetros. Si bien durante las últimas semanas se han vivido temperaturas acordes a la primavera, parece ser que el invierno regresa para reclamar su espacio y quedarse algunos días más.

Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias. / Sandra Román / EPC

Tanto para sábado como para domingo la previsión es similar. En ambos caso, las mínimas se quedarán en 5º C, mientras que las máximas variarán solo en un grado de diferencia (15º C y 14º C respectivamente).

Si bien no parecen grandes descensos, ni temperaturas como las que vivimos en enero, el comienzo de la próxima semana traerá aún más frío. Durante el lunes, martes y miércoles, la mínima se quedará en tan sólo 2º C, mientras que la máxima superará levemente los diez grados.

¿Hasta cuando durarán las lluvias?

Este pronóstico de la AEMET, marcado por las lluvias, se extenderá durante gran parte de la semana que viene. Si bien es un riesgo vaticinar a tantos días vista, parece que las lluvias permanecerán en Alcalá hasta, por lo menos, el jueves 12 de marzo.

Esto quiere decir que los primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles, se unirán a la racha actual y se verán afectados por las lluvias, dejando el registro en una semana prácticamente entera sin dejar de llover.