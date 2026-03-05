Alcalá de Henares conmemora el Día de la Mujer con jornadas sobre igualdad y concienciación ciudadana

Un año más, como cada mes de marzo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares conmemorará el día Internacional de la Mujer organizando unas jornadas de sensibilización y concienciación dirigidas a toda la ciudadanía que se alargarán durante todo el mes.

El concejal de Igualdad, Santiago Alonso, fue el encargado de presentar el programa explicando que se trata de unas jornadas que suponen "una oportunidad para celebrar y visibilizar la importante transformación social que ha supuesto que las mujeres disfruten de los mismos derechos de los hombres".

"La igualdad real no se grita, se construye"

Entre los anuncios, el concejal hizo público el lema de estas jornadas que será "Construyendo Igualdad". Este lema apela a la responsabilidad social e individual en el logro de la igualdad, representada en el cartel por la construcción de una pirámide de bloques que ejemplifican las desigualdades pendientes de superar.

Cartel para la progración del 8M en Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Alonso hizo hincapié en el simbolismo que refleja la imagen seleccionada este año para ilustrar las jornadas que invita, según él, a la reflexión en torno a tres pilares fundamentales como son la educación en igualdad, tanto desde la familia como desde la escuela; la corresponsabilidad familiar, como el segundo factor que contribuye a esa construcción y la igualdad laboral.

Nuevos servicios para facilitar la conciliación corresponsable

Santiago Alonso quiso explicar también la responsabilidad de la Administración Pública para facilitar a las familias la conciliación corresponsable y por ello “hemos puesto en marcha –ha anunciado- nuevos servicios de cuidados a menores como la ludoteca, la bolsa de cuidados, la ludoteca de Complutum y otros servicios que están en licitación y que podremos presentar en estos próximos meses, así como los programas dirigidos a hombres que quieren replantearse su socialización".

Todo ello está impulsado con los fondos del Plan Corresponsables que el Ministerio de Igualdad traspasa a las Comunidades Autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, para que estas, a su vez, lo transfieran a los ayuntamientos como entidades más próximas a la ciudadanía.

Programación detallada

Exposición "Mujeres inventoras. Pasado, Presente y Futuro"

Se inauguró con motivo del día de la mujer y la niña en la ciencia el 11 de febrero y permanecerá abierta hasta el 14 de marzo en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros en su horario habitual. Se harán visitas guiadas la tarde del día 11, previa inscripción en el correo que aparece en el programa: promocionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

La exposición se encuentra exactamente en la c/ San Julián, 1. Entrada Libre. El horario de visita es de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h. Sábados de 10:00 a 13:30 h.

Jueves 5 de marzo

A las 11:00 horas, en el salón de actos Antiguo Hospital de Santa María la Rica, la Fundación Astier y la concejalía de Igualdad organizan la lectura colectiva "Discurso de la pastora Marcela", extracto de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes”.

Será una actividad en la que participan las mujeres con discapacidad intelectual de Fundación Astier Centro San José y las Asociaciones de Mujeres de Alcalá.

Viernes 6 de marzo

A las 12:00 horas, en el Teatro Salón Cervantes, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza la campaña escolar de teatro “Firmado, Colette”. La representación se abrirá también al público general a las 20:00 horas en el mismo espacio. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del teatro y a través de www.culturalcala.es.

A las 18:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros, el Ayuntamiento organiza el cuentacuentos “Daniela la pirata”, dirigido a niños y niñas. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 8 de marzo

A las 11:00 horas, en la Ciudad Deportiva Municipal El Val, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza la tradicional marcha popular “Una milla por la igualdad”. Desde esa hora y hasta fin de existencias se repartirán 550 dorsales y camisetas en la entrada del recinto deportivo.

La salida está prevista a las 12:00 horas, con un recorrido que partirá desde El Val hasta la Plaza de Cervantes, pasando por la calle Mayor. En la plaza tendrán lugar talleres de igualdad para niños y niñas y para las más mayores, una master class de baile a cargo a cargo de Elisabeth Monllor en colaboración de la Asociación Swing Alcalá.

Presentación de la programación del 8M en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Las asociaciones de mujeres de Alcalá montarán un Stand Informativo para darse a conocer y difundir sus objetivos y actividades y participarán el Centro de Rehabilitación Laboral Espartales Sur con la actividad “Floreciendo juntas”, la Fundación Astier Centro San José con el mural “Mural Capaces y Libres” y Diaconía España que desarrolla Programas para mujeres y niñas víctimas de explotación sexual.

El mismo día 8 por la tarde a las 18:00 horas tendrá lugar “MUJERES CON ARTE”, una muestra escénica de canto, baile, poesía, teatro… En la que participan mujeres de Alcalá. Las entradas están disponibles en www.culturalcala.es y en taquilla del Teatro Salón Cervantes.

Lunes 9 de marzo

A las 12:00 horas, con salida desde la Capilla del Oidor, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza la visita turística “Las mujeres en la historia de Alcalá”.

Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo o a través de los teléfonos 918 892 694 y 918 810 634.

Martes 10 de marzo

A las 10:00 horas, en la UFIL El Empecinado, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza el video fórum “Igualdad y Buen Trato”, una actividad dirigida al alumnado del centro.

Miércoles 11 de marzo

Dentro del ciclo “Tardes en el Corral” el concierto de Amanda Verdú “FEM Canciones que educan el corazón” FEM.

Viernes 13 de marzo

A las 18:00 horas, en el salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María la Rica, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza la conferencia “Ana de Mendoza, Princesa de Éboli”, a cargo de la historiadora María Jesús Vázquez Madruga.

Martes 17 de marzo

En la Fundación Astier Centro San José, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza la formación “La perspectiva de género en la actividad profesional”, dirigida al personal de la fundación e impartida por Ideo-Igualdad.

Jueves 19 de marzo

A las 18:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros, en la sala Gerardo Diego, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares organiza las Tertulias para la Igualdad bajo el título “Impacto de la paternidad en la salud mental de los hombres”, a cargo de Lucía Maeso Lozano, del equipo de Ideo-Igualdad.

La actividad es gratuita y la entrada será hasta completar aforo.

Jueves 26 de marzo

A las 18:00 horas, en la Sala de Conferencias Internacionales del Rectorado de la Universidad de Alcalá, la Concejalía de Igualdad organiza el aula abierta “Construyendo igualdad desde los recursos públicos municipales y universitarios”.

La sesión será impartida por Remedios Menéndez Calvo, directora de la Unidad de Igualdad de la UAH, y Margarita Honrubia Anel, coordinadora de la Concejalía de Igualdad

Actividades que organizan otras entidades

Asociación de mujeres progresistas "Francisca de Pedraza"

El 4 de marzo, a las 18:00 horas, en el salón de actos del Antiguo Hospital de Santa María la Rica, Inma Chacón presentará el libro "Los ojos de Bruna". Además, contará con el acompañamiento musical de alumnado del Conservatorio de Alcalá.

Asociación de mujeres vía complutense

El 10 de marzo, a las 18:00 horas, en la sede de la Asociación Son-Risa, dinámicas para descubrir el poder de la risa y la sonrisa, a cargo de María Blázquez González, secretaria de la asociación.

Diaconía-España organiza el III Concierto de Góspel Solidario "Las Voces Invisibles"

El 8 de marzo, a las 19:00 h, en el Auditorio Municipal Paco de Lucía Pilar, Diaconía España organiza un concierto solidario con la actuación del coro Góspel de Madrid. La recaudación de las entradas (17 €/entrada), se destinará al desarrollo de programas de Diaconía España dirigidos a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

Actividades de la Unidad de Igualdad de la UAH

E 3 de marzo, a las 10:30 horas, en la Universidad de Alcalá, en colaboración con la Biblioteca-CRAI, se celebra el IV Encuentro de Investigación con Enfoque de Género en la UAH.

El 9 de marzo, a las 12:00 horas, en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Alcalá, en colaboración con la Unidad de Atención a la Diversidad, tendrá lugar la conferencia “Movimiento de las mujeres gitanas por la igualdad” impartida por Pastora Filigrana García.

El 14 de abril, a las 11:00 horas, en la Universidad de Alcalá, en colaboración con la Biblioteca-CRAI, se celebra el IV Foro de Mujeres de Libro: Escritoras y protagonistas de la UAH.