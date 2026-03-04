El Hospital Príncipe de Asturias abre sus puertas a futuros residentes el 17 de marzo: 37 especialidades para escoger

Empieza el camino para los futuros médicos españoles. El Hospital Universitario Príncipe de Asturias, centro público de la Comunidad de Madrid de Alcalá de Henares, celebra su Jornada de Puertas Abiertas para futuros residentes el próximo martes 17 de marzo, a las 10 horas, en el Salón de Actos Dr. Félix Bravo del centro hospitalario, una fecha marcada en rojo en el calendario para todos ellos.

En la propia web del hospital, se pueden consultar ya todos los datos de actividad del centro, además de todas las especialidades que se pueden escoger en el Príncipe de Asturias durante este año. Todos los que quieran acudir a esta cita, encontrarán en este portal la información al respecto, además de que también pueden seguir la retransmisión en directo desde casa.

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares es el que más residentes acoge de su grupo

El director gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Mario García Gil; la directora médica, Dra. Julia Álvarez; la directora de enfermería, Dª. Nines González; el director de la Fundación para la Investigación Biomédica del hospital, Dr. Diego Rodríguez Puyol, y la jefa de estudios, Dra. Susana Medina, serán los encargados de inaugurar la jornada. El objetivo es que los asistentes se lleven una visión de la importancia de la actividad asistencial, investigadora y docente del centro.

Al término del acto de inauguración, los futuros residentes de medicina, enfermería, farmacia, psicología, biología y química podrán hablar con los jefes de servicio, tutores de residentes y personal en formación de las especialidades que más les interesen, para ayudarles a tomar su decisión.

Hospital Universitario Príncipe de Asturias / José Javier Viera

En total, el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares oferta este año 97 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) en 37 especialidades sanitarias distintas, incluyendo 75 plazas de formación hospitalaria y 22 plazas de formación familiar y comunitaria. Esta cifra hace que el centro se convierta en el de mediana complejidad de la Comunidad de Madrid que más residentes acoge.

Un hospital de referencia en la Comunidad de Madrid y España

En este 2026, el hospital cumple 35 años formando a los profesionales de la medicina de toda España. El centro se inauguró en 1987 y en el año 1991 comenzó a formar a residentes, contando actualmente con más de 320.

Además, es un año de novedades, porque el Ministerio de Sanidad acreditó el pasado año la Unidad Docente de Anatomía Patológica del Hospital Príncipe de Asturias, para que pueda tener desde este año una plaza en esta especialidad. También, por primera vez, estará la opción de formación en Medicina de Urgencias. A estas acreditaciones hay que sumar también la autorización de una segunda plaza para Reumatología y el Servicio de Dermatología sumará una nueva plaza de formación para el año que viene.

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias es un centro de referencia de atención especializada del municipio de Alcalá de Henares. Durante el año 2025, se realizaron en el hospital más de 18.200 intervenciones quirúrgicas y se atendieron más de 19.300 ingresos hospitalarios, casi 550.000 consultas externas y más de 157.000 urgencias.