SEGURIDAD
Las cámaras para identificar matrículas llegan a Alcalá de Henares: las calles donde se instalarán
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares instalará cámaras con tecnología OCR en puntos estratégicos para identificar matrículas y mejorar la seguridad ciudadana
Una de las noticias más esperadas para los vecinos de Alcalá de Henares ya ha llegado. Con una inversión de 300.000 euros, las cámaras con tecnología OCR para la identificación automática de matrículas y el control de accesos de vehículos son una realidad en la ciudad. El ayuntamiento ha publicado el documento con las condiciones técnicas para su instalación en una veintena de puntos estratégicos del municipio.
Así son las cámaras para la identificación de matrículas que llegan a Alcalá de Henares
Las cámaras para la identificación de matrículas de Alcalá de Henares era una de las siete armas destinadas a mejorar la seguridad de la ciudad, que ya publicó este La CRónica de Alcalá hace un año. Fue una de las medidas que la concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, adelantó en una conversación con este periódico.
Para la concejala de Seguridad Ciudadana: “Este sistema de cámaras de identificación de matrículas cuenta con una inversión estimada de 300.000 euros, funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, y mejorará de forma significativa la información que recibe nuestra Policía Local". Según explica Orlena de Miguel, el objetivo es seguir trabajando por tener una ciudad "más segura, moderna y preparada para responder con eficacia ante cualquier incidencia".
Los puntos de Alcalá de Henares en los que se van a instalar las cámaras de identificación de matrículas son:
- La Glorieta de Mejorada del Campo
- Glorieta Felipe IV con Av. Carlos III y Juan Carlos I
- calle Federico Chueca con Av. Ajalvir
- Glorieta Av. Doctor Marañón con Miguel de Unamuno
- Plaza José de Espronceda
- Glorieta de la antigua BRIPAC
- Glorieta Vía Complutense con calle Londres
- Plaza de Trajano con calle Numancia
- Glorieta de Aristóteles con calle Euclides
- Plaza de Alfonso XII
- Glorieta Avenida de Daganzo con calle México
- Glorieta Galileo Galilei con calle Carlos IIШ
- Glorieta carretera de Meco con entrada al Hospital Universitario Príncipe de Asturias
- Calle 36, acceso a Campus Universitario
- Calle Don Juan Tenorio con calle Inés de Ulloa
- Plaza de Adriano con Ronda Fiscal
- Glorieta de Arganda
- Plaza Panamá (Avenida Descubrimiento con Avenida Daganzo)
- Glorieta Carretera de Camarma con Avenida Gustavo Adolfo Bécquer
- Glorieta calle Villamalea con Avenida Jesuitas
- Glorieta de la Carretera de Meco con calle Juan Ramón Jiménez.
Son cámaras que se van a colocar en todos los accesos a Alcalá de Henares. Así se podrá leer sin problemas las matrículas de todos los vehículos y detectar cuáles de ellos están implicados en hechos delictivos.
Las imágenes captadas serán transmitidas de forma segura al Centro de Control ubicado en la Comisaría de Policía Local (Glorieta de la Armada Española, 1). Desde ese punto se podrá gestionar la visualización en tiempo real y diferido, así como la administración de alertas, listas blancas y listas negras de vehículos.
