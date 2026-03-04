Las cupresáceas, culpables de que los alérgicos madrileños lo estén pasando fatal: así puedes protegerte

A pesar de que hemos pasado un inicio de año de mucha lluvia en Alcalá de Henares, lo cierto es que la primavera está mucho más cerca de lo que parece. Durante esta estación hay un problema que arrastran muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid: las alergias. En las fechas en las que nos encontramos, ya hay niveles altos de polen y en la ciudad complutense han saltado todas las alarmas.

Alerta por el alto nivel de polen en Alcalá de Henares durante esta semana

La Comunidad de Madrid ha actualizado los datos sobre los niveles de polen en su boletín predicción de cupresáceas, de las plantas más abundante en invierno y, prácticamente, el único que en esta estación causa alergias. La familia de las cupresáceas incluye, entre otras especies, las arizónicas, los cipreses, las tuyas y los enebros. Alcalá de Henares puede ser el punto de la región con más riesgo por esta situación.

Se esperan niveles altos de polen de cupresáceas el miércoles 4 y el jueves 5 de marzo, Alcobendas, Coslada, Getafe, Las Rozas, Arganzuela, Aranjuez, barrio de Salamanca y Ciudad Universitaria. Por otro lado, los niveles medios se vivirán mañana, de nuevo en Aranjuez y barrio Salamanca. Collado Villalba será el municipio que registre los niveles más bajos.

Imagen de archivo de cupresáceas, una de las plantas que más alergia provoca / EPE

Lo cierto es que desde hace días, Alcalá de Henares es el punto de la Comunidad de Madrid en el que más granos de polen por m3 aire está registrando. El peor día fue el 16 de febrero con 2659 granos de polen/m3 en el aire. El segundo que más tuvo esa jornada fue el distrito de Arganzuela con 1069 granos de polen por m3, una notable diferencia con la ciudad complutense.

Hay que tener en cuenta que los niveles de polen de este tipo polínico suelen tener muchas variaciones a diario. Su expansión depende en gran parte de las condiciones meteorológicas. Los niveles de riesgo se incrementan durante las horas centrales del día, aunque pueden disminuir durante los periodos de bajas temperaturas o cuando llueve.

Desde la Comunidad de Madrid, recomiendan a las personas alérgicas adoptar las medidas preventivas adecuadas y seguir el tratamiento prescrito por su médico.

Recomendaciones para los alérgicos de Alcalá de Henares durante estos días

Con el polen, los alérgicos pueden sufrir situaciones muy complicadas. Desde la Comunidad de Madrid, explican que es vital conocer el tipo de polen al que cada persona tiene alergia para intentar exponerse lo menos posible.

Conociendo a qué eres alérgico, lo siguiente es evitar el contacto directo con las plantas que producen ese polen. Además, es muy importante mantener bien limpias las manos y la cara, lavando nariz y ojos frecuentemente con agua fresca.

Posiblemente, cuentas con una medicación que debe estar indicada por el médico. Hay que recordar que los medicamentos antihistamínicos pueden producir somnolencia y disminuir la atención, es importante no tomarlos antes de la hora de conducir. Además, cuando viajes en coche, debes tener las ventanas cerradas, evitando, si es posible, desplazamientos en moto o bicicleta.