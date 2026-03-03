El paro sube por segundo mes en Alcalá pero registra el mejor febrero desde 2009

El paro ha vuelto a subir en Alcalá de Henares por segundo mes consecutivo. En febrero, 178 personas hayan perdido su trabajo respecto a enero, lo que sitúa el total de desempleados en 9.307. Sin embargo, dentro de la mala noticia que supone el repunte mensual, el dato deja una lectura más positiva: se trata del mes de febrero con menos paro en la ciudad complutense desde que existen registros comparables (2009).

La subida rompe con la inercia positiva con la que terminó 2025, aunque no empaña la evolución interanual. Hace justo un año, en febrero de 2025, Alcalá contabilizaba 9.928 desempleados, rozando la barrera de los 10.000. Es decir, hoy hay 621 personas menos en situación de paro, una mejoría que consolida la tendencia descendente que se viene registrado en los meses de febrero desde 2022

65 hombres y 113 mujeres más desempleadas

Por sexos, el desempleo sigue teniendo mayor incidencia entre las mujeres. De los 9.307 parados actuales, 5.610 son mujeres y 3.697 hombres. En comparación con enero de 2026, el incremento se reparte en 65 hombres más en paro y 113 mujeres más desempleadas, lo que evidencia que el impacto de la desaceleración mensual ha sido mayor en el empleo femenino.

Mientras que por sectores económicos, los servicios continúan concentrando el mayor volumen de desempleo, con 6.956 personas sin trabajo. Muy por detrás se sitúan la industria (892), el colectivo sin empleo anterior (740), la construcción (685) y la agricultura (34). La construcción es, de hecho, el único sector que mejora respecto al mes anterior, con nueve desempleados menos que en enero (cuando se registraban 694), lo que apunta a una ligera reactivación en ese ámbito concreto.

Pese a la subida mensual, la perspectiva histórica suaviza el impacto del dato. En febrero de 2024 la ciudad registraba 10.578 parados; en 2023, 11.104; en 2022, 11.879; en 2021 se superaban los 15.000; en 2020 eran 12.582; y en 2016 se alcanzaban los 17.188 desempleados. La comparación muestra una mejora sostenida en el medio plazo, que sitúa a Alcalá en su mejor febrero en más de tres lustros.

También sube en la Comunidad de Madrid y en España

Según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo, el paro en España ha subido en más de 3.500 personas en febrero en relación con el mes anterior (+0,15%), su mayor alza en este mes desde 2021 alcanzando la cifra total de 2.442.646 parados. Sin embargo, este es a su vez su nivel más bajo en un mes de febrero desde 2008, según ha subrayado el Ministerio.

Respecto a la Comunidad de Madrid, el número de desempleados registrados subió en 3.694 personas, un 1,33% más respecto a enero, alcanzado la cifra total de parados en la región de 282.283. Sin embargo, en la región podemos ver la misma lectura positiva que en Alcalá de Henares al comparar las cifras de hace un año, con 9.459 desempleados menos en la región, lo que supone un descenso interanual del 3,24 %.