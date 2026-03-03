La Universidad de Alcalá tiene nuevo rector: Carmelo García estará al frente los próximos seis años

La Universidad de Alcalá (UAH) ya tiene nuevo rector. Tras ocho años de mandato de José Vicente Saz Pérez, en este martes se ha celebrado la primera vuelta de las votaciones, que han dictaminado el nuevo rector de la máxima institución alcalaína.

Cuatro candidatos había al frente: Antonio Portilla, María Jesús Such, María Sarabia y Carmelo García. Desde el 19 de febrero hasta el pasado 27 celebraron su campaña electoral con diversos actos por la ciudad, y Carmelo García, ganador con el 57 % de los votos, estará ahora seis años al frente de la universidad. En segundo lugar ha quedado Antonio Portilla, con un 28 %. María Jesús Such tercera con un 7 % de los votos y en último lugar María Sarabia, 5,5 %. Así lo puede adelantar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Las ocho promesas de Carmelo García en su rectorado

Era hasta ahora el vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, además de catedrático en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.

Carmelo García, al frente de la UAH hasta 2032 / CEDIDA

Su rectorado se basará especialmente en impulsar proyectos innovadores, modernizar estructuras, abrir nuevas líneas de investigación y crear una universidad capaz de responder a los retos del futuro en el Corredor del Henares. "Este proyecto apostará por nuevas formas de diálogo, participación y toma de decisiones", explica. Y sus ocho promesas de cara a estos seis años son:

Plan de formación en humanidades para los estudiantes Cercanía y transformación digital Atender necesidades reales Ampliar la internacionalización Reconocimiento del esfuerzo del PDI Plan de salud mental y cuidado Nuevo modelo de gobernanza para ser más ágiles Dotación del PTGAS necesario mediante RPT (revisión de relación de puestos de trabajo) cada dos años

¿Cómo ha sido la votación para elegir al nuevo rector de la UAH?

Las votaciones han tenido lugar de acuerdo con los siguientes porcentajes: