CON CUATRO CANDIDATOS
La Universidad de Alcalá tiene nuevo rector: Carmelo García estará al frente los próximos seis años
A las 18:00 de este martes se cerraron las votaciones de la primera vuelta de las elecciones, que no necesitarán una segunda ronda
La Universidad de Alcalá (UAH) ya tiene nuevo rector. Tras ocho años de mandato de José Vicente Saz Pérez, en este martes se ha celebrado la primera vuelta de las votaciones, que han dictaminado el nuevo rector de la máxima institución alcalaína.
Cuatro candidatos había al frente: Antonio Portilla, María Jesús Such, María Sarabia y Carmelo García. Desde el 19 de febrero hasta el pasado 27 celebraron su campaña electoral con diversos actos por la ciudad, y Carmelo García, ganador con el 57 % de los votos, estará ahora seis años al frente de la universidad. En segundo lugar ha quedado Antonio Portilla, con un 28 %. María Jesús Such tercera con un 7 % de los votos y en último lugar María Sarabia, 5,5 %. Así lo puede adelantar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
Las ocho promesas de Carmelo García en su rectorado
Era hasta ahora el vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, además de catedrático en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa.
Su rectorado se basará especialmente en impulsar proyectos innovadores, modernizar estructuras, abrir nuevas líneas de investigación y crear una universidad capaz de responder a los retos del futuro en el Corredor del Henares. "Este proyecto apostará por nuevas formas de diálogo, participación y toma de decisiones", explica. Y sus ocho promesas de cara a estos seis años son:
- Plan de formación en humanidades para los estudiantes
- Cercanía y transformación digital
- Atender necesidades reales
- Ampliar la internacionalización
- Reconocimiento del esfuerzo del PDI
- Plan de salud mental y cuidado
- Nuevo modelo de gobernanza para ser más ágiles
- Dotación del PTGAS necesario mediante RPT (revisión de relación de puestos de trabajo) cada dos años
¿Cómo ha sido la votación para elegir al nuevo rector de la UAH?
Las votaciones han tenido lugar de acuerdo con los siguientes porcentajes:
- Personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral o contratado doctor: 51%
- Profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad profesorado contratado sin vinculación permanente a la Universidad, doctor y no doctor, incluido el interino: 12%
- Ayudantes, becarios/as y personal contratado para investigación: 2%
- Estudiantes: 25%
- Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS): 10%
