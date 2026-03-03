La calle Rubén Darío, próxima a El Ensanche de Alcalá de Henares, tendrá un nuevo alumbrado público

Nueva mejora en Alcalá de Henares. Durante el día de ayer, el Ayuntamiento anunció que llevará a cabo la instalación de una nueva red de alumbrado público en la parte posterior de la calle Rubén Darío, en el tramo comprendido entre la calle Octavio Paz y la calle José García Nieto próxima a la zona deportiva de El Ensanche.

El objetivo del proyecto sigue siendo el de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Para ello, el consistorio prevé una inversión para esta actuación concreta que superará los 16.000 euros.

Respuesta a una demanda vecinal

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha explicado que "actualmente, esta zona carece de iluminación pública, lo que genera situaciones de inseguridad y dificulta el tránsito peatonal durante las horas nocturnas".

Así, con esta actuación, se pretende dar una respuesta a esta demanda vecinal concreta, reforzando la seguridad ciudadana y mejorando la accesibilidad del entorno.

El proyecto contempla la instalación de siete nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética, lo que permitirá reducir el consumo energético, mejorar la uniformidad lumínica y disminuir los costes de mantenimiento, apostando así por un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

No es la única actuación

Esta inversión se suma a otras realizadas donde también se ha renovado el alumbrado como José María Pereda, en la Avenida del Val, Parque de Sementales, el aparcamiento disuasorio ubicado junto a Roca, la plaza de Reina María Cristina o junto a la Plaza de la Paloma, a las que se han destinado más de 300.000 euros.

Parte del alumbrado instalado en la Plaza de la Paloma / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, recientemente el Ayuntamiento ha anunciado una nueva inversión de 500.000 euros de contratación para la ampliación e implementación de luminarias de tecnología led en el alumbrado led, más eficiente, respetuoso con el medio ambiente y con mayor luminosidad.

Cabe destacar que estas actuaciones se llevarán a cabo durante este año.

Las principales obras para este año

El año 2026 va a ser un año de cambios en Alcalá, con una serie de objetivos muy ambiciosos por parte del Ayuntamiento. El fin está claro: seguir mejorando la ciudad, llegando a todos los barrios. Para este año, el consistorio tiene pensado 18 principales proyectos de mejora. Estos son algunos de los destacados.