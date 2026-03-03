OBRAS
La calle Rubén Darío, próxima a El Ensanche de Alcalá de Henares, tendrá un nuevo alumbrado público
La inversión prevista para esta actuación, que contempla la instalación de siete luminarias LED de alta eficiencia energética, superará los 16.000 euros
Nueva mejora en Alcalá de Henares. Durante el día de ayer, el Ayuntamiento anunció que llevará a cabo la instalación de una nueva red de alumbrado público en la parte posterior de la calle Rubén Darío, en el tramo comprendido entre la calle Octavio Paz y la calle José García Nieto próxima a la zona deportiva de El Ensanche.
El objetivo del proyecto sigue siendo el de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Para ello, el consistorio prevé una inversión para esta actuación concreta que superará los 16.000 euros.
Respuesta a una demanda vecinal
El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha explicado que "actualmente, esta zona carece de iluminación pública, lo que genera situaciones de inseguridad y dificulta el tránsito peatonal durante las horas nocturnas".
Así, con esta actuación, se pretende dar una respuesta a esta demanda vecinal concreta, reforzando la seguridad ciudadana y mejorando la accesibilidad del entorno.
El proyecto contempla la instalación de siete nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética, lo que permitirá reducir el consumo energético, mejorar la uniformidad lumínica y disminuir los costes de mantenimiento, apostando así por un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
No es la única actuación
Esta inversión se suma a otras realizadas donde también se ha renovado el alumbrado como José María Pereda, en la Avenida del Val, Parque de Sementales, el aparcamiento disuasorio ubicado junto a Roca, la plaza de Reina María Cristina o junto a la Plaza de la Paloma, a las que se han destinado más de 300.000 euros.
Además, recientemente el Ayuntamiento ha anunciado una nueva inversión de 500.000 euros de contratación para la ampliación e implementación de luminarias de tecnología led en el alumbrado led, más eficiente, respetuoso con el medio ambiente y con mayor luminosidad.
Cabe destacar que estas actuaciones se llevarán a cabo durante este año.
Las principales obras para este año
El año 2026 va a ser un año de cambios en Alcalá, con una serie de objetivos muy ambiciosos por parte del Ayuntamiento. El fin está claro: seguir mejorando la ciudad, llegando a todos los barrios. Para este año, el consistorio tiene pensado 18 principales proyectos de mejora. Estos son algunos de los destacados.
- Calle Núñez de Guzmán. 1,7 millones de euros de presupuesto. Comenzarán esta primavera para acabar un año después, en 2027. Está financiado al 95 % por la Comunidad de Madrid y se renovarán los pavimentos asfálticos además de mejorar la movilidad peatonal.
- Avenida de Guadalajara. 1,7 millones de euros. La segunda fase comienza en marzo y acabará en julio. Mejorar la accesibilidad y la movilidad entre la calle Marqués de Alonso Martínez y Diego de Urbina. Ampliación de la acera sur y la renovación del pavimento y bordillos de ambas aceras.
- Parque Iplacea. 800.000 euros. Fecha de fin, julio. Reorganizar el espacio para crear paseos amplios y accesibles, plazas estanciales, recorridos verdes y zonas abiertas. La reestructuración de los parterres actuales permitirá dotar al parque de mayor orden, jerarquizando los caminos principales y secundarios y mejorando la experiencia del espacio.
- Última fase de la plaza de Cervantes. Casi 3 millones de euros. Acaban esta primavera. En esta última fase se contempla la modernización de la red eléctrica y de saneamiento, además de renovar la pavimentación y elementos para personas con discapacidad. Será un lugar de convivencia y disfrute para todos los alcalaínos y visitantes
- Vía Complutense. 3,2 millones. Acabará a finales de año. Se abrirá al tráfico de forma completa a finales de marzo, y terminarán antes de 2027. Trabajos de renovación de la red de saneamiento, que tenían más de 50 años
- La actriz Loles León vende su vivienda en Madrid: 157 metros cuadrados, seis habitaciones y vistas a las Vistillas
- Madrid, ante la 'oportunidad del siglo' de liderar la transformación de las grandes urbes en las nuevas ciudades globales
- Fito Cabrales, conquistado por un restaurante gallego de un pueblo de Toledo: menú de 12 euros por persona
- Las universidades públicas de Madrid se plantan: no aceptarán acuerdos de financiación por debajo del 1% del PIB regional
- El Ministerio de Transportes aprueba la reforma de la A-3 en Madrid con una inversión de 540,8 millones de euros
- El piso de Karmele Marchante en Vallecas: un refugio de 40 metros cuadrados con personalidad y estilo propio
- El polémico 'influencer' Ceciarmy 'estrella' un Ferrari en una conocida discoteca de Madrid y las redes descubren que era un montaje
- El pueblo 'andaluz' a 30 minutos de Madrid: repleto de casas blancas, manantiales y ventanas decoradas con flores