Anunciado el plazo de preinscripción del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para Mayores 2026 en Alcalá

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alcalá de Henares pone en marcha una nueva edición del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para Mayores 2026, una iniciativa dirigida a promover el envejecimiento activo, la convivencia y el bienestar de las personas mayores del municipio.

Por ejemplo, Peñíscola es uno de los destinos programados para esta edición. En concreto, el alojamiento será en el Hotel & Spa Peñíscola Suites (4 estrellas), un enclave privilegiado en la costa mediterránea que combina descanso, actividades y servicios de calidad.

Cartel del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre para Mayores 2026 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La concejala de Mayores, Esther de Andrés, ha explicado que "con este programa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el bienestar de las personas mayores, fomentando espacios de encuentro y actividades que contribuyen a mejorar su calidad de vida".

Anunciado el plazo de preinscripción

El periodo de preinscripción para el programa estará abierto del 9 al 27 de marzo. Las solicitudes deberán realizarse a través del formulario online habilitado en la página web de Mayores del Ayuntamiento.

Las personas interesadas podrán recibir información y apoyo en centros de Mayores, en el horario de atención al socio de cada centro, Juntas Municipales de Distrito, en horario de atención al ciudadano, o la Concejalía de Mayores, en horario de 10:00 a 13:00 horas. Además, también se puede adquirir la información en el correo vacacional@ayto-alcaladehenares.es.

Toda la información actualizada, así como los plazos establecidos, se publicarán en la página web de la Concejalía y en los tablones informativos de los Centros de Mayores, Juntas Municipales de Distrito y Concejalía de Mayores.

Viajes previstos para septiembre y octubre

Los viajes están programados para los meses de septiembre y octubre de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar de experiencias culturales, de descanso y de socialización en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.

La concejala ha recordado que, "tal y como ya hicimos el año pasado, el acompañante puede ser, además del cónyuge o la pareja, un amigo o una amiga, siempre que ambas personas reúnan los requisitos establecidos". En años anteriores, solo podían inscribirse en la misma solicitud los matrimonios y las parejas.

Además, De Andrés ha añadido que "en esta edición, dos personas que deseen viajar juntos pueden registrarse conjuntamente, facilitando así la participación y contribuyendo a combatir la soledad, al animar a las personas que viven solas a compartir la experiencia del viaje".

Requisitos y programas

Algunos de los requisitos que existen para el programa son, por ejemplo, ser mayor de 65 años, estar empadronado en Alcalá de Henares al menos 12 meses, y cumplimentar la solicitud en tiempo y forma. Además, se recuerda que tendrá prioridad aquellas personas que nunca hayan estado incluidas en el programa anteriormente.

Asimismo, el Programa de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento constará de los siguientes servicios: