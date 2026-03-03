Más de 300 viviendas en 28 plantas: Así será el primer rascacielos residencial de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares aumentará el número de rascacielos de su skyline. Un proyecto que no es nuevo en la ciudad complutense pero del que queda poco para que se haga realidad. A la Torre Garena se sumará el que será el primer rascacielos residencial del municipio. Una torre de 28 plantas que aspira a convertirse en uno de los edificios más altos de la Comunidad de Madrid y del que las obras comenzarán en las próximas semanas.

El proyecto, impulsado por la promotora y constructora internacional Ten Brinke junto con la gestora Invesco Real State, contempla la construcción de un edificio de 25 alturas sobre rasante, planta baja y dos sótanos. El edificio albergará más de 300 viviendas destinadas a alquiler, ofreciendo diferentes tipos de vivienda para adaptarse a diferentes perfiles de inquilinos: desde viviendas familiares, unidades más compactas u opciones premiun.

Este proyecto, el cual cuenta con licencia desde 2021, estará ubicado en los terrenos de la antigua Liade, a escasos 5 kilómetros del centro histórico de Alcalá. De esta manera, se convertirá en el edificio más alto del municipio, superando a la Torre Garena, un edificio de oficinas construido entre 2003 y 2005 que cuenta con 17 plantas.

Se prevé que el desarrollo contribuya de forma notable a la actividad económica de Alcalá

Por su buena conexión y cercanía a la capital, Alcalá de Henares se ha convertido en uno de los municipios con mayor crecimiento de la comunidad en los últimos años. Una razón de peso por lo que ambas compañías hayan apostado por realizar este proyecto en la ciudad cervantina. "Este proyecto es un reflejo del compromiso que compartimos con Invesco para impulsar desarrollos residenciales innovadores y sostenibles. Alcalá de Henares nos brinda la oportunidad de crear un referente arquitectónico y social que perdure en el tiempo", señala Jörg Tiggemann, consejero delegado de Ten Brinke en España y Portugal.

Asimismo la constructora internacional ha apuntado que el edificio combinará sostenibilidad, innovación y calidad arquitectónica. Ya que las obras se ejecutarán bajo criterios ESG (Environmental, Social, and Governance), los cuales implican evaluar la sostenibilidad y la ética empresarial enfocándose en la gestión de riesgos ambientales y el impacto social.