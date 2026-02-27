Inversión de 600.000 euros para la reparación de un edificio histórico en Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el día de ayer la inversión de unos 600.000 euros para la reparación de las fachadas y cubiertas del edificio municipal de la calle Daoíz y Velarde, 28.

En la actualidad, este edificio con casi cien años de historia se encuentra desocupado, aunque anteriormente había sido destinado por el Ayuntamiento a dar cobijo a diversas asociaciones de la ciudad.

Una muestra del patrimonio histórico de Alcalá

Vicente Pérez, concejal de Patrimonio Histórico, ha asegurado que "este edificio sufre un profundo deterioro debido a un problema estructural. El inmueble, construido por Sergio Real en los años 30, forma parte del Bien de Interés Cultural de la Fábrica de Harinas y es, sin duda, una muestra del patrimonio histórico de nuestra ciudad".

Los 600.000 euros que se van a invertir en la reparación de este edificio salen de los fondos del Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid. Con ellos, se busca evitar el progresivo deterioro y ruina de la edificación, con el fin de permitir salvar este bien patrimonial.

El proyecto estaba paralizado

El inmueble sufre un problema de cimentación. Una grieta vertical recorre todo el edificio por muros forjados y cubiertas y genera graves daños por humedades.

El problema de grietas obligó a desalojar el edificio en su totalidad hace años para proceder a su rehabilitación, encontrándose desde entonces vacío, lo que ha incrementado su deterioro.

Edificio Daoíz y Velarde, 28, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Pérez ha recordado la parálisis de este proyecto por parte del anterior Gobierno desde 2019. "Gracias al esfuerzo del Gobierno liderado por Judith Piquet, nos hemos puesto en marcha en la recuperación de este edificio con unas obras que son fundamentales para nuestros bienes y para nuestro patrimonio", ha afirmado.

Se espera que las obras de reparación duren, como mínimo, cuatro meses, según ha publicado el Ayuntamiento de la ciudad.

Un edificio con historia

El edificio Daoíz y Velarde, objeto de esta intervención, fue edificado a principios de la década de 1930 y estaba concebido como vivienda vinculada con la Fábrica de Harinas-Panificadora "La Esperanza".

Fachada del edificio Daoíz y Velarde, 28, Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Se compone de tres plantas sobre rasante más un refugio antiaéreo subterráneo. Además, cuenta con los mejores elementos constructivos, entre los que destaca la variada colección de pavimentos hidráulicos y las magníficas vidrieras firmadas por Maumejean.

El edificio se encuentra en el entorno de protección de BIC, por compartir parcela con la Nave de Molinos de la antigua Fábrica de Harinas "La Esperanza", declarada Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Interés Industrial.