James Milner, jugador con más partidos en la Premier League, jugó en Alcalá de Henares: ¿Cómo y cuándo ocurrió?

James Milner hizo historia el pasado fin de semana al convertirse en el futbolista con más partidos disputados en la Premier League, con 654 encuentros.

El centrocampista de 40 años -que ahora milita en el Brighton & Hove Albion- comenzó su carrera en 2002 y desde entonces ha jugado en Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y ahora Brighton. Un total de 24 temporadas en la élite inglesa en las que ha logrado marcar 53 goles.

Completan el ranking de jugadores con más partidos disputados en esta competición Gareth Barry - al que ha superado y jugó 653 partidos-, Giggs con 632 y Frank Lampard con 609.

Tras 24 años jugando al deporte rey, el británico ha jugado en los mejores estadios del planeta. Pero también en campos más humildes, más cercanos, más "de barro"... Uno de estos es El Val, de Alcalá de Henares. Los alcalaínos todavía recuerdan aquel 16 de noviembre de 2004, cuando la Selección Española sub-21 se enfrentó a Inglaterra Sub-21 en un amistoso, en el estadio del Alcalá.

El encuentro estuvo repleto de los que a la postre serían grandes estrellas del fútbol mundial: Sergio Ramos, Cesc Fábregas, Andrés Iniesta, Jesús Navas... y por parte de los ingleses jugó James Milner, que partió de titular en aquel partido que la Roja ganó 1-0 con gol de Fábregas.

El once de la Selección Española Sub-21 en aquel encuentro frente a Inglaterra / EQUIPOS DE FÚTBOL

La generación que logró conquistar la Eurocopa de 2008 -además del Mundial de 2010 y Eurocopa de 2012- mostró sus primeras virtudes en Alcalá de Henares, para asombro de todos. Y por ello, con el reciente récord que ha batido James Milner, los alcalaínos todavía recuerdan cuando vieron al centrocampista distribuir juego en la ciudad de Cervantes.

¿Cuáles son los jugadores con más partidos en las cinco grandes ligas?

No cualquiera puede aparecer en esta prestigiosa lista. Muchos ingredientes ha de tener un futbolista para ser el que más encuentros ha disputado: mantener el nivel durante décadas, que te respeten las lesiones y que el físico aguante. Entra otras tantas, claro.

En el caso de nuestra liga, la española, es Andoni Zubizarreta el que más partidos ha disputado, con 622. Le sigue Joaquín Sánchez, el exjugador del Real Betis con los mismos encuentros. Y completa el top tres Raúl Garcia, que anunció su retirada con 37 años cuando militaba en el Athletic Club.

En la Bundesliga (Alemania) el que ostenta el récord es Karl-Heinz Körbel, con 602 partidos. En la Ligue 1 (Francia), Mickaël Landreau con 618 apariciones, y en la Serie A (Italia) es el guardameta Gianluigi Buffon, con 658 partidos.