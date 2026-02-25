El Cross Escolar de Alcalá de Henares continúa este domingo en el Distrito IV: horarios, categorías y calendario

El próximo domingo, 1 de marzo, el Gran Parque de Espartales será el escenario del esperado Cross del Distrito IV, una de las citas destacadas del calendario cross escolares organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La prueba forma parte del circuito que recorre todos los distritos de la ciudad, fomentando el deporte de base y la participación vecinal.

Cartel Cross Escolar Distrito IV / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Tras el éxito de las anteriores pruebas celebradas en el Parque de La Garena y el Recinto Amurallado, el turno llega ahora al Distrito IV, que se vestirá de deporte y convivencia en una jornada abierta a escolares y también a público adulto.

Una competición que fomenta a la propia Alcalá

Como en ediciones anteriores, los participantes recibirán una camiseta con un diseño emblemático de la ciudad, diferente en cada distrito. En el caso del Distrito IV, la camiseta será de color negro, sumándose así a la colección conmemorativa de esta temporada.

El concejal del Distrito IV Antonio Saldaña ha animado "a todos los vecinos a participar en esta carrera y disfrutar de esta mañana de deporte en uno de los grandes espacios verdes de Alcalá".

Participantes del primer Cross Escolar del circuito municipal de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El circuito cuenta además con la colaboración del Club Atletismo Cervantes, la Asociación de Atletismo Inclusivo Brújula y el patrocinio de diversas entidades comprometidas con el deporte local.

Horario y categorías

Las pruebas comenzarán a las 10:00 horas y se desarrollarán de forma escalonada por categorías, con recorridos adaptados a cada edad y distancias comprendidas entre los 210 metros y los 2.250 metros. Los horarios y categorías destacadas son las siguientes:

Cadete: 10:00 h - 2.240 m

Infantil: 10:20 h - 1.250 m

Alevín: 10:35 h (masculino) / 10:50 h (femenino) - 1.250 m

Benjamín: 11:05 (masculino) / 11:20 h (femenino) - 650 m

Prebenjamín: 11:35 h (masculino) / 11:50 h (femenino) - 650 m

Baby: 12:05 h (masculino) / 12:15 h (femenino) - 210 m

Adultos (senior y veteranos): 12:30 h - 2.250 m

La entrega de premios está prevista una vez finalice la última de las pruebas. La hora estimada son las 12:50 horas.

Calendario del Cross Escolar Alcalá

El Cross Escolar Alcalá 2026 comenzó el pasado 25 de enero en el Distrito III. En esa ocasión, más de 800 personas entre las diferentes categorías participaron en la carrera, que también se celebró durante la mañana de un domingo.

Los participantes de esa prueba recibieron la primera de las camisetas coleccionables por distrito. En ese caso fue una camiseta color blanco y con un diseño emblemático de la ciudad, correspondiente al Distrito III. Estas son las fechas de las próximas carreras:

22 de marzo: Distrito II en el Arboreto.

19 de abril: Distrito V en la Isla del Colegio y Paseo del Río Henares.

10 de mayo: Cross de Clausura CDM en la Ciudad Deportiva Municipal del Val.

Toda la información, entre otras cosas, sobre inscripciones, normativa, resultados de las pruebas o premios, se puede encontrar en el portal de deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.