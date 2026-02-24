Manuel, el madrileño que completó la maratón de Madrid empujando a su hijo con una epilepsia incontrolable: "La palabra rendirse no existe"

"Lo que tiene mi hijo y lo que nos ha hecho pasar no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero hay que ser feliz con lo que tienes y nosotros lo somos". Estas son las palabras de Manuel Mora Arroyo, vecino de Alcalá de Henares desde hace once años y padre de Rodrigo, joven de 18 años con una epilepsia incontrolable.

Manuel, al igual que su hijo, se describe como "un luchador". Y no es para menos. Tiene 47 años, es padre de dos hijos y, desde pequeño, ha ido superando obstáculos. Madrileño de nacimiento, su vida ha transcurrido entre Torrejón de Ardoz, Loeches y Alcalá de Henares, donde vive desde 2015.

Con solo 17 años, su padre y su tío le pusieron al frente de una ferretería, en la que se arruinó en hasta dos ocasiones. "Me sentí traicionado por mi padre porque yo quería trabajar con él en la cerrajería, pero me dejaron solo al frente de una ferretería que abrieron. Yo solo tenía 17 años", explica. Pero, aunque sus inicios en el mundo del emprendimiento no fueron buenos, la resiliencia que le caracteriza le hace hoy triunfar con tres pymes.

Diez años más tarde, con 27, se casó. Con su mujer -ahora divorciados- tuvo dos hijos, Manuel (25 años) y Rodrigo, con 18. Este último cambió la vida a Manuel. Le ha enseñado a "ser feliz con lo que tengas. No queda otra", explica. 'Su' Rodri padece encefalopatía epiléptica farmacorresistente, que es una epilepsia incontrolable que hace que el cerebro se acostumbre al fármaco y este deja de hacer efecto. Actualmente toma cinco antiepilépticos cada 24 horas y el padre nos explica que "raro es el día que no le da un ataque, pero ha pasado de tener 30 a 1 o 2, aunque es totalmente dependiente".

No huye, Manuel corre hacia el peligro, y se enfrenta a todo

Pero si algo caracteriza a este padre es "el esfuerzo, la perseverancia y actitud positiva". Asimismo se describe y para él son valores indiscutibles. Para afrontar todos los problemas que le han perseguido durante su vida, él siempre ha tenido un psicólogo muy cerca: el deporte. En concreto, cualquier recta (incluso curva) y dos zapatillas.

Atleta de vocación, ha corrido 44 maratones por todo el mundo, incluso tres en un solo año, y decenas de medias maratones y de 10 kilómetros. Lleva la zancada en la sangre (y en las rodillas). Su maratón preferida es la de Madrid, aunque su mejor marca la registró en Valencia, 2:44:03.

Tengo un psicólogo que me cuesta 120 euros cada tres meses... y son mis zapatillas Manuel Mora Arroyo — Atleta y padre de Rodrigo

Empezó por hobby, su primera maratón fue en el año 98, y todavía lo recuerda. "Éramos 500 personas y ahora en la maratón de Madrid somos 47.000. Se ha puesto muy de moda", afirma. A Manuel, el deporte le ha ayudado en las crisis con su pareja, en las enfermedades... y también con su hijo Rodrigo.

Hasta que llegó un día en el que quiso unir dos de sus grandes pasiones: correr y su hijo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el deporte siempre ha estado vinculado a su vida, y era una forma de "integrar más si cabe a mi hijo en mi día a día", explica.

Manuel y Rodri en una carrera popular / CEDIDA

De esta forma, a día de hoy ha corrido con Rodrigo decenas de carreras de 10 kilómetros, más de 20 medias maratones e incluso completó una hazaña cuando corrió -y completó- la maratón de Madrid con su hijo, registrando una marca de 3 horas y 13 minutos. Todavía recuerda con emoción aquel día. Cada zancada empujando la silla de su hijo demostró el amor, la brega y valentía de un padre que ama a lo más valioso que tiene en su vida. Y el mérito no es escaso, teniendo en cuenta que Manuel pesa 55 kilos y su hijo 59.

"Fue muy emocionante, todo el mundo nos aplaudía y cuando cruzamos la meta me eché a llorar. Nunca se me olvidará. La única ayuda fue el corazón", confiesa. Él lo disfruta como el que más, pero su hijo no se queda atrás. "Se emociona mucho, se mueve, le gusta el deporte y el movimiento. También hace esquí y le encanta", resalta. Su última carrera juntos fue en Navidad de 2024, pero pronto volverán a enfundarse las zapatillas.

"La vida es otro ritmo"

Si se tiene que quedar con algo que su hijo le ha enseñado en estos 18 años es que "la vida va a otro ritmo, además de muchos valores". Lo describe como un "alma blanca, cariñoso y sin ninguna maldad". Y sobre todo para él "hay que aceptar lo que tengas y tirar siempre hacia delante, progresar y luchar por tus sueños".

Fruto de todo lo anterior: de sus inicios en el mundo laboral con 17 años, su sufrimiento y valentía con su hijo -con un divorcio y alguna enfermedad de por medio-, nació hace unos meses Corrazon de fondo, un libro donde cuenta con pelos y señales todo lo que ha vivido a lo largo de sus 47 años. Además, con un fin solidario. La obra cuesta 14 euros y todo lo recaudado va destinado a la Fundación Numen, colegio al que va su hijo y al que Manuel describe como "un milagro de la vida. Hacen que mi hijo se sienta feliz".

Ya ha vendido 160 unidades, con lo que ha logrado destinar a la fundación 2.400 euros. ¡Pero quiere (queremos todos) mucho más!

Un atleta de talla mundial que está ganando la carrera más importante: la de la vida

Manuel, más allá de su amor por el deporte y la forma de integrar en él a su hijo, es un atleta de nivel. De hecho, ha sido campeón del mundo de cross por equipos en diversas ocasiones en la categoría Máster, y sigue compitiendo en un club de Alcalá de Henares, 'Ajalkalá'. Este verano disputará un nuevo campeonato en Corea del Sur.

Manuel Mora, un atleta que ha sido varias veces campeón del mundo / CEDIDA

Enfermedades, un hijo plenamente dependiente, un divorcio, varias ruinas económicas -y más- son algunas de las etapas por las que ha pasado -y pasa- Manuel. Algo más que inconvenientes que hubieran frenado a cualquiera, pero que no han podido hacerlo con el ADN del madrileño, que ha corrido centenares de carreras a lo largo de su vida, pero que ahora está ganando la más importante de todas: la carrera de la vida, y empujando a su hijo hacia la victoria.