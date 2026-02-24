A 350 kilómetros del mar... triunfa el balonmano playa: Así es el club de Alcalá pionero en España

En Alcalá de Henares se juega al balonmano los 365 días del año. Cuando termina la temporada regular en mayo y las pistas cubiertas bajan el telón... la arena toma el relevo. Es entonces cuando el Club Balonmano Playa Alcalá entra en escena, fiel a una filosofía que nació casi por intuición y que hoy es una referencia en la ciudad complutense. No solo en la modalidad estival, sino también el balonmano tradicional, que forma parte de su estructura y de su identidad deportiva.

La historia del club está inevitablemente ligada a la figura de su fundador, Juan Carlos Zapardiel, más conocido como 'Zapa'. Él mismo sitúa el origen en un momento muy concreto: "Cuando quedamos en tercer lugar en el primer Campeonato de España que hubo de la modalidad, lo tuve claro. Dije, 'tenemos que llevárnoslo a Alcalá sea como sea'", explica a este periódico. Aquel podio logrado en Benalmádena en 1997, representando a la Universidad de Alcalá, fue el punto de partida de un proyecto pionero que acabaría convirtiéndose en el primer club específico de balonmano playa en España el 15 de julio de 1997.

La cumbre de club en 2013, tras alzarse campeones de Europa

Los primeros años fueron de crecimiento vertiginoso. El equipo se mantuvo entre los mejores del panorama nacional hasta alcanzar su cima en 2013, cuando se proclamó campeón de Europa con el propio ‘Zapa’ compitiendo sobre la arena. Más allá de los títulos, Zapardiel reivindica la cultura que se creó desde el principio: una forma de entender el deporte basada en el compromiso, el compañerismo y la pasión por una modalidad todavía emergente.

'Zapa' (arriba a la izquierda), junto con el resto del primer equipo Club Balonmano Playa Alcalá, campeones de Europa en 2013 / Cedida

Hoy, el club cuenta con nueve equipos de balonmano playa entre categoría masculina y femenina y supera el centenar de jugadores -muchos de ellos también juegan en los equipos de balonmano tradicional-. El actual presidente, Isaac Delgado, pone el foco en la evolución de la disciplina: “En los últimos diez años ha tenido una progresión enorme, y es probable que siga creciendo”. Para Delgado, el balonmano playa ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos: “Es un deporte atractivo y dinámico, cumple con todo lo necesario para que en el futuro pueda ser olímpico”.

Esa sensación de crecimiento también se percibe en la estructura interna. La junta directiva, compuesta por 13 personas, destaca por su juventud. Hay integrantes de apenas 20 -como Miguel Gutiérrez y Daniel García- y 23 años -Mario Telli- que compaginan responsabilidades organizativas con su papel como jugadores y algunos de ellos también entrenadores. Una apuesta por el relevo generacional que, según defienden desde el club, demuestra “madurez y compromiso” pese a la corta edad de muchos de sus miembros.

Los valores de Zapa, presentes en la siguiente generación de jugadores

Desde dentro del vestuario, Miguel Ángel Soler -expresidente y actual jugador del primer equipo- explica el vínculo que genera la modalidad: “Es un deporte que te atrapa, es muy dinámico, y eso es lo que te engancha. Una vez lo pruebas, te quedas”. Soler conoce el club desde distintas perspectivas y coincide, junto con el resto de jugadores, en señalar que el legado de 'Zapa' sigue muy presente: “Nos abrió las puertas del club y nos descubrió el balonmano playa”.

El crecimiento deportivo también se refleja en los resultados recientes. El equipo sénior femenino A se ha convertido en el principal referente competitivo, proclamándose campeón de Madrid en 2025 y logrando el tercer puesto en el Campeonato de España. De esta manera, mientras el primer equipo masculino se encuentra en un periodo de adaptación, al contar con un conjunto joven; las chicas 'tiran del carro'.

Un éxito que se debe en parte a la unión del equipo, como explica una de sus jugadoras Elena González: "Ahora mismo este equipo A para mí estamos en nuestro mejor momento. Estamos las que tenemos más experiencia, por así decirlo, aguantando en unos ritmos muy buenos y las chicas que vienen por abajo aportando muchísimo al equipo", asegura.

¿Cómo se juega al balonmano playa?

Si bien lleva el mismo 'nombre' de balonmano... el apellido cambia por completo el juego:

No hay contacto

Se juega en la mitad del campo que el balonmano pista

El balón no se bota, se lleva rodando

Tiene un ritmo muy vertiginoso: un ataque puede durar unos cinco segundos

Cada tiempo dura diez minutos

Los goles del portero valen dos puntos

Juegan cuatro jugadores por equipo y, al ataque, el portero cambia por el especialista, creando siempre una superioridad

Club Balonmano Playa Alcalá durante un partido / @chacho30

Las instalaciones son otro de sus sellos distintivos. El club dispone de tres pistas -dos en la Universidad de Alcalá y una en el polideportivo del Juncal- con una particularidad que sorprende a quien las pisa por primera vez: la arena procede de Mallorca. “Hay días que hasta pisamos conchas”, comentan entre risas Elena González.

Pero más allá de títulos, infraestructuras o crecimiento institucional, el club ha conseguido algo más difícil: crear comunidad. Cada verano, cuando la arena sustituye al parqué, no solo cambia la superficie de juego, también se renueva una identidad que mezcla experiencia y juventud, historia y ambición. 'Zapa' lo impulsó, las nuevas generaciones lo sostienen y quienes lo prueban lo entienden rápido.