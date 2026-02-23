Frustrado un intento de ocupación en una vivienda de Alcalá de Henares: el aviso ciudadano fue clave

La Policía Local de Alcalá de Henares ha evitado un intento de ocupación ilegal en una vivienda situada en la calle Impresor Brocal tras recibir un aviso que alertaba de la presencia de varias personas que estaban tratando de acceder al inmueble sin autorización.

Los hechos se produjeron cuando varios vecinos detectaron movimientos sospechosos y dieron aviso inmediato a los servicios policiales. Una patrulla se desplazó con rapidez al lugar, localizando a uno de los presuntos implicados en las inmediaciones de la vivienda. Los otros dos individuos abandonaron la zona en un vehículo antes de la llegada de los agentes.

La intervención permitió impedir el acceso ilegal al inmueble, preservar la integridad de la propiedad y evitar una situación de intranquilidad entre los residentes del entorno.

La concejala de Seguridad, Orlena de Miguel, ha reiterado el firme compromiso del Gobierno municipal con la seguridad ciudadana y la defensa de la legalidad: "En Alcalá de Henares tenemos una política clara y contundente: tolerancia cero frente a la ocupación ilegal. No vamos a permitir que quienes intentan vulnerar la propiedad privada generen inseguridad en nuestros barrios".

El aviso de los vecinos fue clave

"Quiero agradecer expresamente la implicación de los vecinos, porque su aviso fue determinante. La seguridad es una tarea compartida, pero la respuesta del ayuntamiento es firme: quien intente ocupar ilegalmente en Alcalá se va a encontrar con una Policía activa y un Gobierno municipal decidido a defender la legalidad", ha declarado la concejala de Seguridad.

La investigación permanece abierta para la identificación y localización de los otros dos implicados, así como para el total esclarecimiento de los hechos.

