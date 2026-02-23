Alcalá de Henares sufrirá cortes de tráfico puntuales en distintos puntos por obras: estas son las calles afectadas

Con motivo de las diferentes obras que se encuentran en proceso en varios puntos de Alcalá de Henares, durante las próximas semanas se realizarán varios cortes de tráfico. Por ello, la Policía Local ha informado de los itinerarios alternativos para los conductores alcalaínos. Mientras que las calles Lope de Rueda y Marqués de Mondéjar sufrirán cortes durante tres días, la avenida de Guadalajara se verá afectada cerca de un mes.

Estos cortes de tráfico también afectarán a las líneas de autobús urbano, que verán modificaciones en sus recorridos indicados en sus marquesinas correspondientes.

Estos son los cortes previstos en Alcalá de Henares

Debido al proyecto de rehabilitación de la plaza de Santo Tomás de Villanueva, desde hoy 23 hasta el 25 de febrero se producirán cortes de tráfico puntuales en los alrededores de la plaza, en la calle Lope de Rueda.

Mapa de los cortes de tráfico con motivo del proyecto de rehabilitación de la Plaza Santo Tomás de Villanueva / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Según indica el Ayuntamiento de Alcalá, el corte de la calzada será en la calle Lope de Rueda que pasa por la plaza. Contará con un desvío por la calle Padre Mariana.

Mientras, desde el próximo jueves 26 de febrero y hasta el 2 de marzo, se producirán cortes de tráfico puntuales en el cruce de la calle Marqués de Mondéjar y la calle Nuestra Señora del Pilar.

Mapa de los cortes de tráfico con motivo del proyecto de rehabilitación calle Marqués de Mondéjar / Ayuntamiento Alcalá de Henares

La avenida de Guadalajara sufrirá cortes puntuales durante casi un mes

Por último, y como parte de la mejora del paisaje urbano y la creación de espacios verdes en la avenida de Guadalajara, desde el 2 de marzo y hasta el 7 de abril se realizarán cortes de tráfico que afectarán a la vía a diferentes alturas.

Mapa de los cortes de tráfico con motivo del proyecto de rehabilitación de la avenida de Guadalajara / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Estos trabajos forman parte de la remodelación integral de la avenida Guadalajara, dentro del plan 'Alcalá Mejora sus Barrios' que comenzó el pasado mes de junio y cuenta con una inversión total de 1,7 millones de euros. El objetivo de esta intervención es realizar la ampliación de aceras, la creación de nuevas zonas verdes y estanciales, la mejora del arbolado y la reorganización del tráfico para ganar espacio peatonal.

Este proyecto es la continuación visual de la calle Libreros con la Avenida de Guadalajara. Además, se recuperará la importancia perdida en los últimos años de la Puerta de los Mártires y la actuación convertirá el tramo de la Farmacia Militar en peatonal y la dirección será solo sentido a Madrid.