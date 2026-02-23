ACCIDENTE
Fallece un motorista, sin más vehículos involucrados, en Alcalá de Henares tras sufrir una caída
Tuvo lugar sobre las 14:10 horas de este lunes
Un motorista ha fallecido este lunes tras sufrir una caída cuando circulaba por la localidad de Alcalá de Henares y en la que no se han visto involucrados más vehículos. Los hechos se han producido en torno a las 14.10 horas a la altura del número 3 de la calle Francisco Alonso de Alcalá de Henares, donde el conductor se ha caído de la motocicleta.
A su llegada al lugar de los hechos, efectivos sanitarios del SUMMA112 han confirmado el fallecimiento del motorista a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.
