Fallece un motorista, sin más vehículos involucrados, en Alcalá de Henares tras sufrir una caída

Un motorista ha fallecido este lunes tras sufrir una caída cuando circulaba por la localidad de Alcalá de Henares y en la que no se han visto involucrados más vehículos. Los hechos se han producido en torno a las 14.10 horas a la altura del número 3 de la calle Francisco Alonso de Alcalá de Henares, donde el conductor se ha caído de la motocicleta.

A su llegada al lugar de los hechos, efectivos sanitarios del SUMMA112 han confirmado el fallecimiento del motorista a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.