Fallece un motorista, sin más vehículos involucrados, en Alcalá de Henares tras sufrir una caída

Tuvo lugar sobre las 14:10 horas de este lunes

Accidente en Alcalá de Henares

Accidente en Alcalá de Henares / 112

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Un motorista ha fallecido este lunes tras sufrir una caída cuando circulaba por la localidad de Alcalá de Henares y en la que no se han visto involucrados más vehículos. Los hechos se han producido en torno a las 14.10 horas a la altura del número 3 de la calle Francisco Alonso de Alcalá de Henares, donde el conductor se ha caído de la motocicleta.

A su llegada al lugar de los hechos, efectivos sanitarios del SUMMA112 han confirmado el fallecimiento del motorista a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

