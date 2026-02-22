Ni migas ni pan: alimentar palomas en la calle ya puede costarte miles de euros en esta ciudad madrileña

En 2021 se calcula que había unas 7.300.000 palomas en la península ibérica (según estadísticas de Seo Bird Life). Cuestión complicada es en 2026 ir a un parque o simplemente a la calle sin ver a una paloma torcaz, que es la especie que predomina en las calles del país. Y se ha convertido en un verdadero problema, ya que su presencia es masiva y pueden expandir enfermedades como criptococosis, histoplasmosis y psitacosis.

En Alcalá de Henares (y Madrid en general) el problema se agrava, puesto que también es amplia la existencia de la cotorra argentina, un ave que produce un ruido ensordecedor y muy molesto. Por ello, para que no se sigan expandiendo, es fundamental seguir las normas impuestas por el ayuntamiento. Ahora bien, ¿cuáles son? ¿es legal darles de comer en plena calle?

En Alcalá de Henares está prohibido darles de comer en la calle

"En Alcalá de Henares está totalmente prohibido dar de comer a los animales en las vías y espacios públicos e igualmente es obligatorio depositar los residuos en bolsas debidamente cerradas en el interior de los contenedores", afirman desde el ayuntamiento. Por lo que, en efecto, está prohibido dar de comer a las palomas en la calle.

Con ello, la intención del consistorio complutense es "evitar o reducir los riesgos para la salud, prevenir la transmisión de zoonosis y disminuir los problemas urbanísticos y las molestias ocasionadas por las aves urbanas, mediante un control de su población".

Y es fundamental seguir las normas, ya que estas especies tienen un elevado éxito reproductor y el problema puede convertirse en más grave si cabe.

¡Multas de hasta 2.400 euros!

Como ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA directamente con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dar de comer a palomas (o cualquier otro animal) en la vía o espacios públicos acarreará multas que pueden ir desde 300 hasta 2.400 euros.

En la imposición de sanciones se tendrán en cuenta, para graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones accesorias, los siguientes criterios: