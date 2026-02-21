¿Sabes cuál es la ciudad más petanquera de Madrid, donde aseguran que no es un deporte de jubilados?

En la playa, en la piscina o incluso en el pasillo de casa. Todos hemos jugado alguna vez a la petanca. Un deporte con más de 26 siglos de historia -sus orígenes se remontan a la Grecia del siglo IV a.C., cuando se lanzaban piedras- y que durante años se ha asociado casi exclusivamente a personas mayores. En Alcalá de Henares se consideran una ciudad "petanquera, con mucha tradición", hay hasta cuatro clubes y uno de ellos, el Club Petanca Alcalá, cumple en este 2026 su 50º aniversario. Aquí, como ellos dicen, "tiramos bolas como nadie".

Un club con 50 años de historia de petanca en Alcalá de Henares

El Club Petanca Alcalá nació en septiembre de 1976. El primer campeonato se celebró en la Plaza de Cervantes, cuando todavía era de tierra. El impulso definitivo llegó gracias a los trabajadores de las fábricas en las entradas de Alcalá, y especialmente a José Luis Gómez, su primer presidente.

A punto de cumplir su 50 aniversario, es uno de los clubes más antiguos de Madrid. En Alcalá existen cuatro clubes, pero el de Virgen del Val -situado en la Av. Virgen del Val, 4- es uno de los referentes históricos.

Teodoro Naranjo lleva 60 años lanzando bolas

El vínculo de Teodoro con la petanca empezó en 1965, en Francia, cuando tenía solo 13 años. Hoy tiene 73 y sigue jugando cada día. Lleva 40 años en el club y 20 como presidente. "Muchos quebraderos de cabeza", confiesa entre risas sobre su cargo. "Pero si no lo haces, el club va fuera".

Albañil, conductor, "de todo un poco" durante su vida laboral, Teodoro y los socios dedican entre dos y tres horas cada mañana al entrenamiento. En el club son 120 socios, aunque no todos compiten allí, lo harán"unos 45".

"El compañerismo" es lo que más le gusta a los petanqueros de este deporte / Juan Luis Martín

Participan en liga nacional y en competiciones de Madrid los fines de semana. Y cualquiera puede acercarse a verlos jugar. Para ellos, la petanca no es solo un juego de precisión, es sobre todo compañerismo. "Si no hay compañerismo, no hay petanca. Es trabajo en equipo, no individual", explica el presidente. Y pagan una cuota anual simbólica de solo 20 euros.

¡No es un deporte de jubilados!

Aunque muchos lo asocian a la tercera edad, la realidad es distinta. "Se juega desde críos hasta mayores", explican. La edad media del club puede rondar los 20 años, porque se suman "nuestros hijos y nietos" Cada categoría compite por edades y el relevo generacional en Alcalá de Henares en la petanca está garantizado.

"Que vengan y prueben. Aquí hay bolas para todos y no hace falta nada más", anima.