Alcalá de Henares volverá a acoger la MADCUP Football durante el próximo mes de junio

Alcalá de Henares volverá a ser el próximo mes de junio la sede principal de la MADCUP Football, el torneo internacional de fútbol base que celebra este año su sexta edición y que es el punto de encuentro de las canteras de los mejores clubes de fútbol no solo de la Comunidad de Madrid y de España, sino también de Europa y de América.

La concejala de Deportes, Lola López, acudió este jueves al acto de presentación de esta edición en el estadio Metropolitano de la capital. A él también acudieron el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Mariano de Paco, y el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, como promotores principales del torneo que dirige Pepe Ortiz.

Torneo de referencia internacional

Cerca de 900 equipos procedentes de casi medio centenar de países de todos los continentes reunirán en Alcalá de Henares y en diversas sedes secundarias repartidas por nuestra región a más de 15.000 jóvenes del 19 al 24 de junio.

Estas cifras reflejan la magnitud del acontecimiento, que se ha convertido en solo cinco ediciones en todo un referente internacional para el fútbol base.

Así lo ha destacado López, poniendo el acento en la "trayectoria y experiencia" de la ciudad en el fomento de la práctica deportiva en todas las disciplinas y para todas las edades, "pero de manera muy especial en las que tienen que ver con la iniciación, la cantera y las promesas".

Alcalá de Henares es "el mejor escenario para este torneo"

La concejala de Deportes también ha destacado el nivel de las infraestructuras deportivas, hoteleras y hosteleras de la ciudad, así como "el valor diferencial" de su condición de Ciudad Patrimonio Mundial, "por su historia y por su cultura".

Lola López, concejala de Deportes de Alcalá de Henares, en la presentación de la MADCUP Football 2026 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, López destacó también los grandes valores que ha ido atesorando a lo largo de los siglos, "como una ciudad de saber, de acogida y de tolerancia", que conecta con los valores que trata de promover la MADCUP.

Por todo ello, la edil ha presentado Alcalá como el mejor escenario de este torneo, en el que se darán cita "las grandes promesas del presente y los mejores futbolistas del mañana".

MADCUP Football 2026: equipos, categorías y calendario

MADCUP Football es el mayor torneo internacional de fútbol base federado masculino, femenino e inclusivo. El evento ha ido modernizándose con el paso de las ediciones, incorporando innovaciones como su propia plataforma de streaming o el sistema de videoarbitraje (VAR) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La evolución internacional de la competición, cuya sede principal está en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares, ha sido exponencial. En el año 2021 tan solo participaron equipos de 4 países extranjeros, mientras que en 2025 ya compitieron equipo de hasta 41 países internacionales.

Para esta edición ya están confirmados equipos pertenecientes a la cantera del Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, u otros equipos extranjeros como la Juventus (Italia), Club América (México) o River Plate (Argentina). Los clubs competirán en diferentes categorías, que pueden ir desde los 7 años hasta los 19 en hombres, o desde los 10 hasta los 19 en mujeres.

La competición también contará con una sección de fútbol inclusivo, en modalidad de fútbol 8, a cargo de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. El calendario de la competición está estipulado de la siguiente manera: