Arranca la campaña al Rectorado de la Universidad de Alcalá: estas son las promesas de los cuatro candidatos

La Universidad de Alcalá (UAH) tendrá nuevo rector/a en marzo. Tras ocho años de mandato de José Vicente Saz Pérez, es hora de que llegue savia nueva a la UAH. Y hasta cuatro candidatos quieren estar al frente de la mayor institución alcalaína, que es un referente académico. Cada uno defiende su postura con sus proyectos, pero tanto Antonio Portilla, como María Jesús Such, María Sarabia y Carmelo García coinciden en lo mismo: "La Universidad tiene que recuperar el rumbo". Y para ello desarrollarán su campaña electoral desde hoy jueves hasta el día 27. El vencedor de las elecciones estará al frente de la universidad los próximos seis años, hasta 2032.

La votación será el 3 de marzo, y en caso necesario de una segunda vuelta será el día 10. El próximo rector o rectora será elegido mediante voto ponderado de los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral o contratado doctor: 51%

Profesorado no doctor con vinculación permanente a la Universidad profesorado contratado sin vinculación permanente a la Universidad, doctor y no doctor, incluido el interino: 12%

Ayudantes, becarios/as y personal contratado para investigación: 2%

Estudiantes: 25%

Personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS): 10%

Antonio Portilla: "Un proyecto de renovación total"

Se incorporó a la UAH en 2004 y desde 2017 es catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones. Basa su candidatura en cuatro valores: tiempo, bienestar, prosperidad y valores. "Bienestar porque queremos dar importancia al compromiso social, prosperidad en la capacidad y proyección de la institución, valores en la transparencia y tiempo en la adecuación de la carga docente", nos explica. Además, insiste en que "somos el único equipo que nunca ha estado presente en el rectorado". Sus ocho promesas en caso de salir como nuevo rector son:

Transparencia total

Disminución de la burocracia

Reducción de la carga docente

Desarrollo cultural de la UAH

Recuperación de la vida universitaria en Alcalá

Cuidado del patrimonio y las infraestructuras

Expansión internacional

Independencia con respecto al anterior equipo

María Jesús Such: "Salir de la inercia de irrelevancia"

Es catedrática de Economía Aplicada en la UAH, y su propuesta se basa en cinco ejes estratégicos: impulsar una docencia centrada en el estudiando, consolidar una comunidad universitaria viva y plural, fomentar la excelencia investigadora, simplificar la gestión universitaria y conectar la UAH con su entorno. Estuvo en el vicerrectorado de 2018 a 2022 y piensa que "estamos en una inercia de irrelevancia y tenemos que volver a lo que éramos, un organismo vivo y relevante", afirma. Promete, entre otros aspectos:

Vocación transformadora de la institución, pero siempre con responsabilidad

Aumentar las relaciones con instituciones europeas

Una universidad con diálogo

Escuchar y cuidar a la comunidad universitaria

Aspiración a la excelencia

Mayor transparencia

Configurar una red de relaciones

Mayor aportación cultural

UAH / McKenna Wellhousen

María Sarabia: "Devolver el prestigio académico a la UAH"

Es catedrática de Organización de Empresas y fue vicerrectora de relaciones institucionales y coordinación (2022-2026) y subdirectora del departamento de economía y dirección de empresas de la UAH. Y basa su candidatura para estar al frente de la universidad hasta 2032 en "una hoja de ruta clara y determinada y un liderazgo que devuelva a nuestra Universidad de Alcalá a su origen, a ser la primera en formación, investigación, compromiso social, inversión en personas y recursos, en igualdad de oportunidades y en gobierno abierto", nos cuenta. La cántabra promete muchos cambios:

Reforzar la estabilidad del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Reducir la burocracia innecesaria

Situar al estudiante en el centro de la estrategia institucional

Una universidad más ágil y accesible

Recuperar la ambición investigadora

Proyección internacional

Compromiso territorial

Una escucha activa a la comunidad

Carmelo García: "Impulsar proyectos innovadores"

Es el actual vicerrector del Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá, además de catedrático en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Su iniciativa está basada en torno a impulsar proyectos innovadores, modernizar estructuras, abrir nuevas líneas de investigación y crear una universidad capaz de responder a los retos del futuro en el Corredor del Henares. "Este proyecto apuesta por nuevas formas de diálogo, participación y toma de decisiones", explica el aspirante al rectorado de la UAH. Sus ocho promesas son:

Plan de formación en humanidades para los estudiantes

Cercanía y transformación digital

Atender necesidades reales

Ampliar la internacionalización

Reconocimiento del esfuerzo del PDI

Plan de salud mental y cuidado

Nuevo modelo de gobernanza para ser más ágiles

Dotación del PTGAS necesario mediante RPT (revisión de relación de puestos de trabajo) cada dos años

¿Está estancada la universidad?

Cada uno de los candidatos observa diversos problemas, pero todos coinciden en que la Universidad de Alcalá está "adquiriendo un papel de irrelevancia" y, en otros casos, "ha dejado de lado la investigación que tan importante es", explican.

Ahora, es momento de que todos los que engloban a la institución voten por el bien y el futuro de la universidad, que engloba y representa a todos los alcalaínos.