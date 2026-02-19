Miles de ángeles nunca nos dejarán morir solos

Enfrentar una enfermedad que nos hace mirar a la cara el final de nuestros días supone un terremoto para la vida de cualquier persona. Nadie está preparando para escuchar esa noticia, y mucho menos para hacerla propia. Pero incluso en situaciones así de extremas como estas hay una palabra que todo lo hace un poco menos difícil: humanidad.

El acompañamiento, la orientación emocional y los espacios para compartir experiencias se convierten al final de la vida en fundamentales tanto para pacientes como para familiares. Y la Fundación 'la Caixa', a través de su programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, cuenta con más de mil "ángeles" dispuestos a acompañar, ayudar, atender... una red de profesionales con médicos, psicólogos, enfermeros o trabajadores sociales, agentes pastorales y voluntarios para ofrecer atención psicológica, social y espiritual.

Una atención psicológica, social y espiritual cálida, sensible y humana

Cada año este programa atiende a más de 34.000 pacientes y 39.000 familiares, y desde su inicio ha acompañado a más de 385.000 personas, con la colaboración de más de 1.000 voluntarios. Avalado por la Organización Mundial de la Salud, complementa los cuidados paliativos y sensibiliza a la sociedad sobre el final de la vida, luchando contra la soledad psicológica, social o espiritual que tantas veces invade esos difíciles momentos.

Además, el programa impulsa los Espacios Fundación 'la Caixa', que son lugares diseñados especialmente para que las personas ingresadas y sus familiares puedan relajarse, descansar, disponer de intimidad en un entorno tranquilo y acogedor en el que pueden sentirse como en casa, o incluso mejor.

¿Qué son los cuidados paliativos?

Los cuidados paliativos buscan afirmar la vida y acompañar a los pacientes en la muerte como un proceso natural, sin acelerarla ni retrasarla. Su objetivo es garantizar la mejor calidad de vida posible hasta el final, aplicando medidas terapéuticas proporcionales que eviten tanto la obstinación médica como el abandono, el alargamiento innecesario o la reducción deliberada de la vida. La atención posterior al fallecimiento es fundamental para los miembros de la familia o algunos amigos.

¿Qué son los EAPS y su atención integral?

Los Equipos de Atención Psicosocial están integrados por psicólogos generales sanitarios especializados en ofrecer apoyo psicológico, emocional y espiritual a personas con enfermedades avanzadas, así como a sus familiares, tanto durante el proceso de la enfermedad y el final de la vida como en el duelo. Esta atención se presta en las unidades de cuidados paliativos de distintos recursos de la red sanitaria. Su principal objetivo es mejorar el bienestar emocional y aliviar el sufrimiento.

Araceli: "Nos hemos sentido muy acompañados"

Araceli acompaña a su marido Luis, de 80 años, ingresado desde el 17 de diciembre en el Hospital de cuidados paliativos Laguna donde se beneficia del programa de la Fundación la Caixa. Luis padece cáncer y tras más de 50 días ingresado, su mujer asegura que el ingreso en esta unidad ha sido positivo. "Estoy convencida de que en el hospital de donde venimos habríamos estado menos tiempo. Al venir aquí, ha mejorado". Destaca el acompañamiento del equipo psicosocial y los cuidados, los cuales han ayudado a ganar en calidad y tiempo compartido.

Noticias relacionadas

Dongli Qiao: "Las actividades ayudan mucho en el día"

Dongli Qiao tiene 62 años, es de origen chino y lleva veinte años viviendo en Madrid. Hace apenas una semana que ha ingresado en el Hospital Laguna y es paciente del programa de atención en cuidados paliativos de la Fundación la Caixa. Padece un cáncer digestivo pero tiene aún mucha vitalidad y desde su llegada participa en todas las actividades y terapias que se desarrollan en la Fundación, como las sesiones de musicoterapia: "Con la música no siento el dolor, es como si dejara de tener molestias", explica. Una forma de mantenerse activo y de sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible.