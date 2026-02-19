El sol brilló solo 47 horas en febrero en Alcalá de Henares, tras el mes más lluvioso desde 1986

En el inicio de 2026 ha habido un tema de conversación que no ha faltado en ninguna quedada de amigos, comida o reunión: el tiempo. Con el primer mes de año llegaron las precipitaciones abundantes y sin descanso, prueba de ello es que nos hemos enfrentado al enero más lluvioso en España desde 1986. Muchas personas tienen la sensación de que ha llovido más que nunca, otra gran parte de los ciudadanos recuerda que en marzo de 2025 también nos enfrentamos a un episodio de fuertes precipitaciones, hasta convertirse en el mes más lluvioso en la historia de Madrid, desde que hay registros.

El inicio de 2026 deja en Alcalá más de 140 l/m2

La CRónica de Alcalá, dentro de El Periódico de España, analiza los datos de precipitaciones de Alcalá de Henares de marzo de 2025 y los de enero y febrero de 2026 junto con Miguel Ángel Pelacho, Delegado Territorial de AEMET en la Comunidad de Madrid. Así, podemos descubrir si el problema meteorológico va a peor o es algo común.

Los que tienen la sensación de que en 2026 ha llovido más que en marzo de 2025 están en lo cierto. Si juntamos los litros por metro cuadrado que han caído en Alcalá entre enero y febrero, el resultado es de 142,4 l/m2, una cifra mayor que en marzo del año pasado. Hay que tener en cuenta que en el tercer mes de 2025 fueron 140,4 l/m2 en tan solo 23 días.

El año pasado fueron precipitaciones más abundantes, pero en 2026 han estado más repartidas durante los días. Otro dato que sirve para ilustrar cómo nos ha acompañado el agua en el inicio de este 2026 es que los vecinos de Alcalá de Henares han podido disfrutar de 115 horas de sol en enero y tan solo 47 horas en febrero.

Y es que en el segundo mes del año la lluvia ha estado presente en 13 de los 15 días de su primera quincena, según los datos compartidos por la AEMET. Enero no se quedó atrás y las precipitaciones estuvieron presente en 19 de sus 31 días, lo que deja un balance de 32 días pasados por agua de los 46 posibles.

El sol solo ha estado presente durante 47 horas y 115 en enero en la localidad. En marzo de 2025, la cifra era más alta, con 124 horas de sol, volviendo a confirmar que este año hemos tenido peor tiempo que en el último gran temporal de la región.

Tras un intenso tren de borrascas en España en el que los protagonistas han sido el frío, la lluvia y el viento, todo hace indicar que "lo peor" ya ha pasado. El miércoles era el último día de peligro para de ver precipitaciones por un tiempo.

A partir de hoy jueves, el sol volverá a brillar con fuerza en la ciudad complutense y los vecinos notarán un aumento de las temperaturas. El calor primaveral llegará antes de tiempo con máximas que pueden rozar los 20 grados.

Hay que tener en cuenta que las mínimas sí van a mantener valores invernales, pero van a ir subiendo poco a poco conforme pasen los días. Las precipitaciones pueden volver en marzo, pero de una forma más suave y tranquila.