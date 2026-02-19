Alcalá de Henares vive su 'baby boom': más de 1.500 nacimientos durante el último año

La Comunidad de Madrid registró durante 2025 un aumento de los nacimientos, en concreto, 52.450 más, lo que supone un incremento del un 3,3%. Un ‘baby boom’ que también ha llegado a Alcalá de Henares, donde el año pasado se alcanzó el mayor número de partos del último lustro: 1.506. Así lo confirma a este periódico la doctora Nuria Izquierdo Méndez, jefa de sección de Obstetricia del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Se trata de un incremento del 34,3 % respecto a 2020, cuando en el centro hospitalario de la ciudad cervantina se registraron 1.121 partos.

La tendencia actual ha cambiado, ya que las pacientes deciden ser madres a edades cada vez más avanzadas, "lo que conlleva una reducción del porcentaje de gestaciones de bajo riesgo y, por tanto, un aumento de las inducciones del parto, debido a factores relacionados con la madre, como hipertensión durante el embarazo, o con el feto, como crecimiento restringido o bajo peso".

Cesáreas por debajo de la media

En los hospitales, la tasa media de cesáreas se sitúa en el 21,9 %, mientras que en Alcalá oscila entre el 19 % y el 20 %, por debajo de la media nacional, aunque aún por encima de lo recomendado por la OMS, que establece una horquilla "entre el 10 % y el 15 %". Los partos que evolucionan de forma espontánea, sin intervención médica, son entre el 60 % y el 65 % del total. "Hemos aprendido a dialogar y a entender ese momento especial que se vive como una experiencia única, aunque existen situaciones que no permiten continuar el proceso de forma natural".

Solo en Singapur Corea, China, Ucrania y Malta nacen menos niños

Con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer en edad fértil en Malta; de 1 en China, Ucrania y Singapur; y de 0,8 en Corea, son los únicos países, después de España, donde las mujeres tienen menos hijos. La tasa de fecundidad de 1,2 hijos por mujer sitúa al país en el vagón de cola.

Es la primera vez en cinco años que nacen tantos bebés en Alcalá de Henares / MANU MITRU / EPC

Las madres dan a luz por primera vez a los 32 años

La edad media a la maternidad se mantiene en 32,6 años. Es un dato que no ha variado desde 2021. La edad media a la maternidad aumentó siete centésimas en el caso de las españolas -33,2 años- y se redujo seis centésimas en el caso de las extranjeras.

Cuatro bebés llegan al mundo cada día en Alcalá, la mayor cifra desde el 2020

Alcalá de Henares vive un repunte de la natalidad con 1.506 partos registrados en 2025, lo que equivale a una media de cuatro nacimientos diarios en la ciudad. El Hospital Príncipe de Asturias cuenta con unidades de trabajo parto -puerperio inmediato (UTPR), lo que permite que la paciente dilate, para y haga el puerperio inmediato en la misma habitación. Hace unos años, esto era impensable en muchos hospitales. Antiguamente, se dilataba en una sala y posteriormente se pasaba al paritorio para el momento del expulsivo y, tras el parto, se volvía a cambiar la ubicación.

El hospital mantiene altos estándares de seguridad: Cesáreas solo por indicación médica

Intervención inmediata en situaciones vitales

Simulación obstétrica avanzada para preparar al equipo ante emergencias

Continuidad asistencial postparto con matronas y pediatras de primaria

Así es dar a luz en el Hospital Príncipe de Asturias