Así es la vivienda más cara que puedes comprar en Alcalá de Henares: 2,5 millones de euros, en la Calle Mayor y más de 1.000 m²

No es ningún secreto que el mercado de la vivienda está en un momento complicado para todo el que esté buscando una casa. Alcalá de Henares se mantiene como uno de los municipios más económicos de la Comunidad de Madrid, dentro de los precios altos que podemos encontrar, y se ha convertido en un respiro para todo el que no puede vivir en la capital, pero quiere una localidad cercana. Sin embargo, también hay oferta para los bolsillos más grandes y su piso más caro se anuncia en los portales de venta por más de dos millones de euros.

Así es la vivienda más cara que puedes comprar en Alcalá de Henares

En la zona más céntrica de Alcalá de Henares, en el corazón del Casco Histórico, encontramos la vivienda más cara de la localidad, que se anuncia en el portal inmobiliario de Idealista. Se trata de un edificio entero e independiente que se oferta por un precio de 2.550.000 euros.

En el anuncio de este conocido portal se vende como "una oportunidad única" y "una joya arquitectónica", principalmente por su ubicación. En pocas ocasiones vas a encontrar una vivienda en la Calle Mayor de la ciudad. Otro de los puntos fuertes de esta casa son los metros que tiene, de los inmuebles más grandes que se ofertan en el Corredor del Henares: 708 m² útiles y una superficie construida de 1.931 m², según catastro.

Al ser un edificio entero, cuenta con una fachada de 13 metros y ocho balcones que dan a la calle. Es uno de los principales atractivos de la vivienda más cara que puedes comprar en Alcalá de Henares. Es una construcción del año 1900 y todavía mantiene la forma y el encanto de esa época, sobre todo con los detalles históricos que se pueden apreciar precisamente en su fachada.

Una de las estancias de la vivienda más cara que puedes comprar en Alcalá de Henares / Idealista

Eso sí, las personas que estén interesadas en esta vivienda deben saber qué está pensada para aquellos que buscan un proyecto de reforma con un gran potencial. Es una propiedad de segunda mano y necesita de una obra importante, pero su estructura está en buen estado y puede ofrecerte muchas posibilidades de uso, porque cuenta con un local comercial, dos plantas y un bajo cubierta. En total, son cuatro plantas y un baño.

En las imágenes compartidas en Idealista se aprecia que es un inmueble luminoso, gracias a sus ocho balcones con grandes ventanales que dejan pasar los rayos del sol con fuerza. Las estancias son grandes y espaciosas, para que el único límite en la reforma sea tu imaginación.

Por el contrario, la vivienda más barata que se puede comprar en Alcalá de Henares cuesta 95.000 euros, en la zona de Juan Austria. Se trata de un inmueble con 87 m² y que se encuentra en gran estado, la reforma no tiene que ser tan grande como en el caso anterior. Es una obra de 1979, algo que apreciamos especialmente en zonas como la cocina o el baño.

Esta vivienda es una quinta planta con ascensor, cuenta con tres habitaciones y un baño. También tiene un espacio balcón con cerramiento, para sacarle mucho más partido a esa zona de la casa.