Programación del fin de semana en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá: cine, teatro y homenaje a Pavarotti

Alcalá de Henares volverá a situarse este fin de semana en el epicentro cultural con una programación variada en el Teatro Salón Cervantes, que combina teatro contemporáneo y música sinfónica con propuestas para todos los públicos.

Teatro, concierto homenaje y un viaje sinfónico en el Salón Cervantes

Desde el viernes hasta el domingo los vecinos de la ciudad cervantina podrán disfrutar de una agenda cultural completa, a la que se le suman exposiciones como la de Cuéntame Alcalá o la del artista Ramón Lapayese que se pueden visitar hasta marzo o abril.

Interior del Teatro Salón Cervantes / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Viernes 20 de febrero: Teatro con "Donde nacen las palabras"

El viernes, a las 20:00 horas, el escenario del Teatro Salón de Cervantes acogerá la representación de "Donde nacen las palabras", una obra escrita y dirigida por Ángel Caballero. Dicha pieza artística muestra las vidas de un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran en la edad adulta, obligados a convivir durante la pandemia.

La obra explora, con grandes dosis de humor, la complejidad de las relaciones humanas, el paso del tiempo y las expectativas de la vida después de los treinta, cuestionando la naturaleza de la amistad y la desilusión de una adultez distinta a la esperada.

Sábado 21 de febrero: Homenaje a Luciano Pavarotti

La música será protagonista el sábado, con un emotivo homenaje al célebre tenor italiano Luciano Pavarotti, de la mano de las sopranos Simona Todaro Pavarotti (nieta del artista) y Lucrecia García, a quienes acompañará al piano el destacado músico y compositor José María Berdejo.

El concierto se enmarca en la programación musical del primer semestre del Teatro Salón de Cervantes y promete una velada dedicada a recordar el legado del mítico tenor.

Domingo 22 de febrero: Viaje sinfónico por el patrimonio español

La programación culminará el domingo, a las 18:00 horas, con el concierto "Viaje a través de nuestro patrimonio", a cargo de la Banda Sinfónica Complutense, con Jorge García Cuenllas como director invitado en esta ocasión.

Cartel concierto 'Viaje a través de nuestro patrimonio' / Instagram Banda Sinfónica Complutense

El programa reúne obras representativas de la cultura española y vinculadas a ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. En resumen, es un recorrido sonoro por la historia, la tradición y la identidad del país a través de la música sinfónica contemporánea.

El concierto propone un viaje musical que combina tradición y modernidad, lirismo y energía, invitando al público a descubrir la riqueza cultural del territorio español a través del repertorio sinfónico para banda.

También hay cine durante esta semana

Asimismo, durante esta semana también tendrá lugar una cita con el cine. En Alcine Club se proyectará la película 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo Galoe. La película se podrá ver en el Teatro Salón de Cervantes el miércoles 18 y el jueves 19, en doble sesión: a las 18:00 y las 20:30 horas.

Exposiciones en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica

En el Antiguo Hospital de Santa María la Rica se podrán visitar estos días diferentes exposiciones, como ‘Cuéntame Alcalá’. Ideada por Alcalá Film Office, la oficina de rodajes de la Concejalía de Turismo de Alcalá de Henares, y con el apoyo de Film Madrid Region, supone una oportunidad única hasta el 12 de abril para entrar de lleno en el universo de la serie de RTVE.

El público podrá recorrer algunos de los escenarios más icónicos de la serie de RTVE y Grupo Ganga y fotografiarse en los decorados que tantas veces vieron en la célebre serie. La muestra también incluye otros elementos originales, como vestuario y atrezo, que en su conjunto nos harán entrar de lleno en su imaginario.

Además, hasta el 15 de marzo se podrá visitar la exposición ‘Ramón Lapayese: Colección Privada’, una muestra antológica de uno de los artistas más singulares e innovadores de la segunda mitad del siglo XX. Escultor, pintor y creador gráfico, Lapayese desarrolló una intensa labor multidisciplinar que abarca desde la pintura y la escultura hasta la obra gráfica, la cerámica y la joyería. Artista avanzado a su tiempo, trabajó con libertad creativa, alejado de modas y del mercado, desarrollando un lenguaje personal y reconocible.

Por otra parte, a partir del jueves 19 de febrero se podrá visitar la exposición ‘Cuando lo discreto se hace visible’. A través de piezas de autores vinculados al MUSEAL, a la tradición escultórica española y a la práctica contemporánea en Alcalá de Henares, la muestra explora cómo la contención formal abre vías de investigación, riesgo y juego, y cómo la discreción material puede convertirse en una forma de resistencia frente a la grandilocuencia, el exceso y el derroche.

Estas obras invitan a una experiencia pausada, corporal y reflexiva, en la que lo pequeño no es sinónimo de menor intensidad, sino una densidad presencial capaz de hacer visible lo esencial.

Cine y teatro infantil en el Centro Cultural Gilitos-Laboratorio de Creación Alcalá

Además, el viernes, a las 18 horas, en el Centro Cultural Gilitos-Laboratorio de Creación Alcalá, se proyectará la película de animación 'La princesa Mononoke', dirigida por Hayao Miyazaki (no recomendada para menos de 7 años).

Por último, el domingo a las 12 horas en Gilitos tendrá lugar la representación 'Periquillo', un espectáculo clow para toda la familia (recomendada a partir de 3 años). Toda la información completa de estos eventos se encuentra en la web de cultura de la ciudad.