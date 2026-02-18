El parque de la calle Guadarrama en Nueva Alcalá rendirá homenaje a un ilustre vecino: bautizado como parque 'Ramón del Olmo'

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Comisión Permanente del Pleno del Área de Cultura, Bienestar Social y Servicios Públicos para dar nombramiento oficial a la zona del parque existente entre la parroquia San José y el pabellón deportivo Nuevo Alcalá.

Este parque, con frente a la calle Río Guadarrama, no tenía un nombre oficial asignado hasta el día de hoy. Eso ha cambiado. A partir de ahora, este parque se conocerá como parque Ramón del Olmo, en honor a un vecino ilustre de la ciudad que falleció en el año 2024.

Dedicó casi noventa años de su vida a escribir la historia de Alcalá

El concejal de Cultura, Santiago Alonso, ha explicado que la razón de esta decisión se debe a que, mayoritariamente, las ciudades se construyen a través de dos vías complementarias. Por un lado, tienes el ladrillo, la piedra y el asfalto, pero no menos importante son tanto la memoria como los nombres propios.

"Hoy venimos a saldar una deuda de gratitud, a escribir en el mapa de Alcalá el nombre de quien se dedicó, durante casi noventa años, a escribir nuestra historia", ha afirmado Alonso. Del Olmo, Hijo Adoptivo de Alcalá de Henares, nació en Azuqueca de Henares en 1927 y fue vecino de la ciudad cervantina desde 1937.

Ramón del Olmo en una distinción en la Parroquia de San Marcos el pasado 17 de abril de 2021. / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Entre sus trabajos, instaló el sonido en 16 ceremonias de entrega del Premio Cervantes, pregonero de la ciudad y ha recibido numerosas distinciones por parte de cofradías, asociaciones y clubes deportivos con los que ha colaborado estrechamente, como su Club Deportivo Avance. Fue una persona muy querida en la ciudad que falleció, lamentablemente, el 1 de octubre de 2024.

Un lugar permanente donde recordarle

Alonso ha explicado durante su intervención que "Ramón fue nuestros ojos y nuestros oídos, el cronista gráfico que capturó la evolución de esta ciudad desde la posguerra hasta nuestros días, salvando del olvido instantes que, sin su cámara, se habrían perdido".

"Por eso, traer su nombre al callejero, precisamente cerca de donde él residía, es un acto de justicia poética y cívica. Es asegurar que Ramón siga paseando con nosotros". Ya no con la cámara al hombre, ni ajustando la megafonía, sino integrado para siempre en la piel de la ciudad que tanto amó.

Ramón del Olmo junto a la teniente de alcalde Isabel Ruiz el pasado 14 de abril de 2024. / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

"Ramón nos dio su memoria; hoy nosotros le damos un lugar permanente en la nuestras", ha concluido Alonso.

Condecorado en numerosas ocasiones

Entre los momentos más recordados de Ramón en Alcalá está cuando, con solo 16 años, colaboró en la entrega del Premio Cervantes antes Sus Majestades los Reyes de España. Por su implicación, Ramón fue condecorado en numerosas ocasiones:

En septiembre de 2018 fue el pregonero de la Semana Mayor de Alcalá

Fue pregonero de la ciudad alcalaína en cuatro ocasiones

Nombrado hijo adoptivo de Alcalá en 2012

Ramón deja, más allá de su legado como persona, siete libros a sus espaldas. El último, "Este soy yo", es un compendio de fotos y vivencias del autor. En los libros anteriores dejó patente su amor y cariño por Alcalá de Henares